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Падение метеорита наблюдали в небе над Флоридой
Ярко-зеленый огненный шар взорвался в небе над американским штатом Флорида.
Жители от Титусвилля до Палм-Бэй наблюдали во вторник утром падение яркого зеленого космического объекта прочертившего огненную линию через все небо, а затем взорвавшегося с оглушительным грохотом.
Ученые считают, что это было падение метеорита, который вероятно взорвался над Атлантическим океаном с энергией в одну десятую килотонны - или взрывной силой, равной 100 тоннам TNT.
26 март 2019 /
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