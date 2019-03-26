Падение метеорита наблюдали в небе над Флоридой

Ярко-зеленый огненный шар взорвался в небе над американским штатом Флорида.Жители от Титусвилля до Палм-Бэй наблюдали во вторник утром падение яркого зеленого космического объекта прочертившего огненную линию через все небо, а затем взорвавшегося с оглушительным грохотом.Ученые считают, что это было падение метеорита, который вероятно взорвался над Атлантическим океаном с энергией в одну десятую килотонны - или взрывной силой, равной 100 тоннам TNT.