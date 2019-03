Ученые не нашли инопланетян у загадочной звезды Таби

Группа астрономов из Калифорнийского университета в Беркли провела поиск техносигнатур (следов развитых технологий) у звезды Таби (она же KIC 8462852), которая демонстрирует нетипичное резкое изменение яркости. Согласно одной из гипотез, причиной этому может служить некая инопланетная цивилизация, создавшая возле светила мегаструктуру для сбора звездной энергии. Чтобы проверить это предположение ученые старались найти в световых сигналах звезды следы лазерных технологий. Препринт статьи, описывающий их работу, опубликован в онлайн-библиотеке arXiv и ожидает публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.С момента открытия звезды KIC 8462852 прошло три с половиной года, однако ученые до сих пор не могут понять причину апериодических изменений ее яркости вплоть до 22 процентов. В роли подозреваемых были и скопления комет, и плотные облака пыли, и крупные астероиды, планеты, астрофизические процессы в самой звезде. Конечно же, не обошлось и без идей о пришельцах. Некоторые ученые предположили, что причиной этому может быть гигантское астроинженерное сооружение (например, сфера Дайсона), возводящееся или уже возведенное внеземной цивилизацией.Последнюю теорию решили проверить астрономы из UC Berkeley SETI, подойдя к изучению звезды с ранее не использованным методом. В своей статье ученые сообщают, что действительно зафиксировали несколько аномальных сигналов, но как оказалось, радоваться этому не стоит.Исследователи проанализировали 177 спектров высокого разрешения звезды Табби, полученные с помощью телескопа Automated Planet Finder в Ликской обсерватории (США) и охватывающие диапазон волн от 374 до 970 нанометров. Объектом поиска были следы лазерного излучения с мощностью более 24 мегаватта, что представляет собой нижний предел чувствительности прибора с учетом расстояния до звезды, которая находится в 1470 световых годах от нас. Разработанный для этого алгоритм анализировал каждый спектр пиксель за пикселем, чтобы найти трудно различимые эмиссионные линии, которые могли бы возникать из-за лазеров.В итоге в ходе исследования было выявлено 58 сигналов-кандидатов, которые можно было бы интерпретировать как деятельность инопланетных цивилизаций. Спешить с выводами ученые не стали и решили провести дальнейший анализ данных, который позволил проверить, имеют ли эти сигналы иное объяснение, включая попадание на детекторы телескопа космических лучей, собственное свечение атмосферы или случайные колебания в звездном спектре. Как оказалось, сигналы не имеют ничего общего с лазерным излучением и, скорее всего, их источником являются природные явления.Исследователи считают, что несмотря на отрицательный результат, их работа закладывает основы для дальнейшего поиска инопланетных техносигнатур, который также планируется проводить с помощью телескопа Automated Planet Finder, в том числе и рамках проекта Breakthrough Listen, который направлен на поиск инопланетных цивилизаций. Для повышения эффективности поиска ученые советуют анализировать спектры самых разных типов звезд и в особенности тех, что похожи на наше Солнце.