» » Астрономы вычислили массу Млечного Пути

Астрономы вычислили массу Млечного Пути

Астрономы вычислили массу Млечного Пути


Эта цифра соответствует 1,5 трлн солнечных масс, сообщили в Европейском космическом агентстве.

Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути - то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды. Согласно данным ученых, вычисленная масса равна 1,5 трлн солнечных масс. Об этом говорится в распространенном ЕКА в четверг заявлении.



Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia и наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Hubble. Предыдущие вычисления, проведенные астрономами различных стран, указали на массы от 500 млрд до 3 трлн масс Солнца.



Как отмечается в заявлении ЕКА, столь сильное различие в оценках "в основном связано с разницей в методах вычисления распределения в Галактике темной материи, на которую приходится 90% ее массы". Поскольку темная материя не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, это затрудняет или даже делает невозможным ее прямое наблюдение.



Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы ЕКА. Они сообщают, что в этой связи вычисления были ими произведены методом, основанным на измерении скоростей шаровых скоплений - плотных звездных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом от него удалении.

26 март 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Масса Млечного пути превосходит массу Солнца в 1.5 триллиона раз
Космос и Нло

Масса Млечного пути превосходит массу Солнца в 1.5 триллиона раз

Японские ученые измерили массу черной дыры в центре Млечного Пути
Космос и Нло

Японские ученые измерили массу черной дыры в центре Млечного Пути

Галактика, бросившая вызов темной материи (и потерпевшая поражение)
Космос и Нло

Галактика, бросившая вызов темной материи (и потерпевшая поражение)

В центре галактики NGC 2356 нашли огромное количество темной материи
Космос и Нло

В центре галактики NGC 2356 нашли огромное количество темной материи

Ученые обнаружили темную материю возле Солнца
Космос и Нло

Ученые обнаружили темную материю возле Солнца

Об уникальном открытии объявила международная научная группа швейцарского Цюрихского университета, сообщает ИТАР-ТАСС. Солнце, от которого полностью зависит биологическая жизнь на Земле, окружено
Каждая третья звездная система галактики потенциально обитаема
Космос и Нло

Каждая третья звездная система галактики потенциально обитаема

Астрономы, работающие на спектрографе HARPS, опубликовали первые оценки количества потенциально обитаемых экзопланет, полученные на основе прямых наблюдений. По их словам, 41 процент систем красных
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Выбор кондиционераКак выбрать детские колготки?Что можно изобразить алмазной вышивкой?Японский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетелLIGO получит квантовое обновление и будет находить гравитационный волны каждый деньУстановлен период пульсации Большой МедведицыОсновные средства индивидуальной защитыSpaceX впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС


Свежие Статьи
Астрономы вычислили массу Млечного Пути

Астрономы вычислили массу Млечного Пути

Над Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеорит

Над Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеорит

Комета Чурюмова-Герасименко сформировалась благодаря стрессу

Комета Чурюмова-Герасименко сформировалась благодаря стрессу

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+