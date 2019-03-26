Астрономы вычислили массу Млечного Пути
Эта цифра соответствует 1,5 трлн солнечных масс, сообщили в Европейском космическом агентстве.
Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути - то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды. Согласно данным ученых, вычисленная масса равна 1,5 трлн солнечных масс. Об этом говорится в распространенном ЕКА в четверг заявлении.
Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia и наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Hubble. Предыдущие вычисления, проведенные астрономами различных стран, указали на массы от 500 млрд до 3 трлн масс Солнца.
Как отмечается в заявлении ЕКА, столь сильное различие в оценках "в основном связано с разницей в методах вычисления распределения в Галактике темной материи, на которую приходится 90% ее массы". Поскольку темная материя не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, это затрудняет или даже делает невозможным ее прямое наблюдение.
Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы ЕКА. Они сообщают, что в этой связи вычисления были ими произведены методом, основанным на измерении скоростей шаровых скоплений - плотных звездных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом от него удалении.
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