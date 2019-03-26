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Опровергнута одна из теорий появления воды на Луне

Опровергнута одна из теорий появления воды на Луне


Из-за отсутствия атмосферы и слабой гравитации, на Луне не может накапливаться большое количество воды. Несмотря на это, в небольших количествах она там все-таки есть — в очередной раз это было доказано в 2018 году, когда индийский спутник «Чандраян-1» окончательно подтвердил наличие льда на ее поверхности. Недавно космическому аппарату LRO удалось впервые в истории проследить за передвижением молекул воды по поверхности Луны, и результаты наблюдений опровергли теорию о том, что эта влага образовалась под воздействием солнечного ветра.
Ранее у ученых было две теории насчет возникновения воды на поверхности Луны. Первая гласила, что она была «транспортирована» при помощи астероидов и комет. Вторая звучала еще убедительнее — предполагалось, она она образуется постоянно, под воздействием солнечного ветра с содержанием водорода и кислорода.
Чтобы проследить за молекулами воды, NASA настроила аппарат LRO на более точное распознавание отражений от спутника Земли. Оказалось, что на поверхности Луны не так много влаги, как предполагалось ранее. Также исследователи обнаружили, что в самое теплое время суток молекулы воды либо улетают в космос, либо перемещаются в темные уголки спутника.
Ученые быстро смекнули, что если вторая теория верна, то во время нахождения Луны под тенью нашей планеты и отсутствии солнечного ветра количество молекул воды должно резко сократиться. К удивлению, инструмент LAMP, который является частью аппарата LRO, не зафиксировал никаких изменений количества водных молекул. Таким образом, одна из самых удивительных теорий оказалась под большим сомнением.
Отсутствие изменений также говорит о том, что жидкость улетучивается с Луны не так часто, как предполагалось ранее. Возможно, она накапливается в грунте спутника, и эта информация может быть крайне полезной при постройке лунной станции, которая поможет человечеству добраться до Марса и других далеких планет.
26 март 2019 /
Космос и Нло
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