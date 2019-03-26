Нечто в космосе вызывает у человека герпес

Согласно новым исследованиям NASA, «дремлющие» формы видов герпеса реактивируются практически у половины астронавтов, которые путешествуют на космических шаттлах и МКС. По мнению специалистов, это может стать проблемой для дальних космических перелетов.«Во время космического полета происходит увеличение выработки гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Как известно, они подавляют иммунную систему», сказано в пресс-релизе автора нового исследования Сатиша Мехты, ученого из Космического центра Джонсона. Он утверждает, что в связи с избыточной выработкой гормонов иммунные клетки астронавтов — особенно те, что выявляют и уничтожают именно вирусы — во время длительного перелета становятся менее эффективными. И для реабилитации требуется масса времени, поскольку иногда иммунитет не восстанавливается и после 60 дней на Земле.В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в журнале Frontiers in Microbiology, Мехта и его коллеги обнаружили в слюне и моче астронавтов больше вирусных агентов герпеса, чем до или после перелета. Они подозревают, что виноват в этом стресс от космических перелета.К счастью, симптомы проявляются крайне редко. Из 89 астронавтов лишь у 6 наблюдались вспышки герпеса. Чем больше времени команда проводила в космосе, тем тяжелее становилась ситуация, так что в будущем это может стать преградой для дальних путешествий.