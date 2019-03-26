Над Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеорит

Огромный огненный шар взорвался в атмосфере Земли в декабре, сообщает Nasa. Взрыв был вторым по величине в своем роде за 30 лет, и самым большим со времен огненного шара над Челябинском в России шесть лет назад. Но до сих пор это событие оставалось незамеченным, потому что метеорит взорвался над Беринговым морем, у Камчатского полуострова России.Космическая скала взорвалась с энергией в 10 раз больше, чем атомная бомба в Хиросиме. Линдли Джонсон, офицер планетарной обороны НАСА, объяснил, что метеориты такого размера падают только два или три раза каждые 100 лет.Так что же произошло? Около полудня по местному времени 18 декабря астероид пронесся через атмосферу со скоростью 32 км / с, по крутой траектории в семь градусов.По оценкам ученых, размеры метеорита составляли несколько метров и он взорвался на высоте 25,6 км над поверхностью Земли, с энергией удара равной 173 килотоннами."Это был 40% выброса энергии если сравнивать этот взрыв с тем, что был в Челябинске, но этот слава богу произошел над Беринговым морем, поэтому он не имел такого же разрушительного эффекта и не появился в новостях”,- сказала Келли фаст, руководитель программы наблюдений за объектами, сближающимися с Землей, в НАСА.Взрыв зафиксировали военные спутники и ВВС США сообщили о произошедшем в НАСА. По полученным данным, этот метеорит упал не слишком далеко от маршрутов, используемых коммерческими самолетами, летающими между Северной Америкой и Азией. Исследователи связывались с авиакомпаниями, чтобы узнать, есть ли какие-либо сообщения о наблюдении этого события с борта коммерческих авиалайнеров.НАСА и ВВС США призвали укреплять защиту Земли от космических угроз. Падение этого метеорита, показывает насколько мы - люди, не защищены от событий подобного рода.