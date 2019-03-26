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Ближе всего к Земле расположен Меркурий

Ближе всего к Земле расположен Меркурий

Какая планета ближе всего к Земле? Здравый смысл подсказывает, что это Марс или Венера, наши ближайшие соседи. И в самом деле, из этой парочки Венера приближается к Земле за счет своей орбиты. Однако это не так...
Новое исследование, опубликованное в Physics Today, наглядно демонстрирует, что больше половины своего цикла Венера — вовсе не самая близкая планета к Земле. А ближе всего к нам… Меркурий.



Но как такое возможно? В рамках исследования ученые подсчитали голые цифры и выяснили, что в среднем именно Меркурий является ближайшей планетой не только к Земле, но и — вдумайтесь — к любой другой планете Солнечной системы! С помощью компьютерной симуляции астрономы оценили то, как в течение тысяч лет вращается вокруг Солнца каждая отдельная планера, при этом не забывая измерять расстояние между ними. Затем исследователи просто усреднили значения, тем самым получив весьма достоверную карту планетарных «встреч».
Удивительно, но чаще всего соседом той или иной планеты являлся именно Меркурий. Да, иногда другие планеты подходили друг к другу намного ближе, но сближение это было недолгим. Та же Венера хоть и сближается с Землей на рекордно близкую дистанцию, по факту проводит большую часть времени по ту сторону Солнца, вдалеке от нас. Такой необычный способ определения «соседей» в исторической перспективе улучшает наше видение глобальной картины сложной звездной системы и помогает понять наше истинное место среди бескрайних просторов космоса.





26 март 2019 /
Космос и Нло
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