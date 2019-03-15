На МКС впервые испытали огнетушитель

На борту МКС впервые был проведен тест космических огнетушителей. Космонавт Олег Кононенко испытал их работоспособность, с согласия ЦУПа, во время плановой замены.Как сообщает Роскосмос на своей страничке в Facebook, на разных сегментах станции для борьбы с огнем подготовлены разные огнетушители. На американском — углекислотные (аналогичные земным), а российский сегмент оборудован жидкостными. Они содержат смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя. Смесь безвредна для людей и безопасна для электроприборов и проводов, ведь дистиллированная вода не электропроводна. Пена из огнетушителя не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счёт клеевых присадок, чтобы её было проще убрать после того, как пожар побеждён.Кроме того на этой неделе Олег Кононенко начал монтаж оборудования широкополосной системы связи. Вскоре на российском сегменте будет свой Ku-band, а значит и возможность снятия с борта больших массивов научной информации. Работы по установке запланированы на всю неделю, и модемное устройство, благодаря космонавту, уже «в строю».