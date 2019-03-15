Северный полюс Бенну

Представленное изображение было сделано установленной на борту аппарата OSIRIS-REx камерой MapCam 20 февраля 2019 года. На нем запечатлен регион, расположенный в районе северного полюса астероида Бенну (101955 Bennu).В момент съемки, OSIRIS-REx находился на расстоянии 1.8 км от поверхности малого тела. Разрешение получившегося изображения составляет 12 см/пиксель. Для лучшего понимания масштабов скажу, что самый крупный булыжник на фотографии (чуть левее центра снимка) имеет длину 16 м. Это сравнимо с высотой типовой пятиэтажки.В настоящее время OSIRIS-REx находится на орбите, синхронизированной с терминатором Бенну. В астрономии так называют линию светораздела, отделяющую освещенную и неосвещенную часть небесного тела. Такая орбита помогает инженерам поддерживать высокую точность в управлении аппаратом. В то же время она создает некоторые сложности при получении научных снимков из-за особенностей освещения поверхности астероида на границе дня и ночи.