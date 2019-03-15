» » Северный полюс Бенну

Северный полюс Бенну

Северный полюс Бенну


Представленное изображение было сделано установленной на борту аппарата OSIRIS-REx камерой MapCam 20 февраля 2019 года. На нем запечатлен регион, расположенный в районе северного полюса астероида Бенну (101955 Bennu).
В момент съемки, OSIRIS-REx находился на расстоянии 1.8 км от поверхности малого тела. Разрешение получившегося изображения составляет 12 см/пиксель. Для лучшего понимания масштабов скажу, что самый крупный булыжник на фотографии (чуть левее центра снимка) имеет длину 16 м. Это сравнимо с высотой типовой пятиэтажки.
В настоящее время OSIRIS-REx находится на орбите, синхронизированной с терминатором Бенну. В астрономии так называют линию светораздела, отделяющую освещенную и неосвещенную часть небесного тела. Такая орбита помогает инженерам поддерживать высокую точность в управлении аппаратом. В то же время она создает некоторые сложности при получении научных снимков из-за особенностей освещения поверхности астероида на границе дня и ночи.
15 март 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
OSIRIS-REx сфотографировал северный полюс астероида Бенну
Космос и Нло

OSIRIS-REx сфотографировал северный полюс астероида Бенну

OSIRIS-REx прислал совместный снимок Земли, Луны и астероида Бенну
Космос и Нло

OSIRIS-REx прислал совместный снимок Земли, Луны и астероида Бенну

Получены фотографии астероида Бенну, сделанные с рекордно близкого расстояния
Космос и Нло

Получены фотографии астероида Бенну, сделанные с рекордно близкого расстояния

Аппарат OSIRIS-REx выходит на орбиту вокруг астероида Бенну
Космос и Нло

Аппарат OSIRIS-REx выходит на орбиту вокруг астероида Бенну

На астероиде Бенну нашли следы воды
Космос и Нло

На астероиде Бенну нашли следы воды

Астероид
Космос и Нло

Астероид "Бенну" может столкнуться с Землей в XXII веке

В 2016 году стартует миссия OSIRIS-Rex, в рамках которой предполагается высадка аппарата на астероид Бенну и взятие проб грунта. В NASA решили выпустить небольшой ролик, посвященный этому объекту. На
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Компания Maxi MarketsТвердотопливные котлы Altep: особенности и преимуществаОшибочная теорияКак выбрать телескопВыбор кондиционераКак выбрать детские колготки?Неприхотливые растения для аквариумаКрестик из серебра


Свежие Статьи
Установлен период пульсации Большой Медведицы

Установлен период пульсации Большой Медведицы

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Великий фильтр на страже космической тишины

Великий фильтр на страже космической тишины

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+