Создана система космической съемки для предотвращения столкновений спутников

Вдохновившись природой и биологией, ученые разработали первую в своем роде динамическую систему визуализации, которая не только работает быстрее и эффективнее ныне существующих на рынке систем, но и использует гораздо меньше энергии.Команда из Международного центра нейроморфных систем (International Centre for Neuromorphic Systems, ICNS) Университета Западного Сиднея представила Astrosite — первую в своем роде систему космической съемки, вдохновленную человеческим глазом, которая может помочь предотвратить столкновения между спутниками.«Используя технологии, вдохновленные природой и биологией, мы разработали динамическую систему визуализации, которая работает гораздо быстрее и эффективнее и требует гораздо меньше энергии чем все, что на сегодня есть на рынке», — утверждают исследователи в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.По мере того как количество объектов — спутников, кораблей и космического мусора — на орбите Земли продолжает расти, достигая отметки в десятки тысяч, повышается вероятность их столкновения друг с другом. Это становится серьезной проблемой не только для частных компаний, проявляющих коммерческий интерес к космосу, но и для национальных и международных оборонных ведомств. Более точная картина того, что происходит на околоземной орбите в любой момент, может помочь нам избежать столкновений спутников, и, по мнению исследователей, Astrosite может не только снимать изображения в «беспрецедентном качестве», но и создавать их в режиме реального времени и даже днем.Первая в своем роде система космической съемки, вдохновленнуая человеческим глазом, может помочь предотвратить столкновения между спутниками / © Emma SandhamЭта способность преодолевать ограничения существующих систем визуализации появилась благодаря уникальному дизайну Astrosite. Как утверждает один из разработчиков проекта Грег Коэн (Greg Cohen), создатели вдохновлялись устройством человеческого глаза, фактическими фотоприемниками в сетчатке и тем, как они отправляют информацию: они не фотографируют действительность, а лишь фиксируют изменения. Первая публичная презентация Astrosite должна состояться на авиасалоне в Авалоне (Австралия).«Потенциальное использование этой технологии бесконечно. Система может наблюдать за спутниками и заблаговременно предупреждать о возможных столкновениях, вести дневную съемку объектов на низкой околоземной орбите, облегчить визуализацию в условиях низкой видимости, следить за космическим мусором и обеспечивать высокоскоростное отслеживание объектов», — отмечают исследователи.Директор ICNS профессор Андре ван Шайк уверен, что эта инновационная технология может стать ключом к повышению безопасности в космосе. В проекте также заинтересованы Королевские военно-воздушные силы Австралии (Royal Australian Air Force, RAAF), представители которых оказывают поддержку разработчикам.