Учёные смоделировали уничтожение «астероида Судного дня»

Астрономы смоделировали столкновение двух астероидов на сверхвысоких скоростях в попытке выяснить, поможет ли это уничтожить потенциальную угрозу из космоса.В 1998 году тема астероида, который внезапно может положить конец всей жизни на земле, была невероятно популярна. За это надо сказать отдельно спасибо картинам «Армагеддон» и «Столкновение с бездной», ставшими идеальными фильмами-катастрофами своего времени. Что за сила может так сильно сплотить людей, как не угроза полного истребления? Однако новое исследование предполагает, что у потенциального героя Брюса Уиллиса в реальности все может быть совсем не так гладко. Уничтожить астероид в реальности может оказаться намного сложнее, чем в кино.«Мы привыкли верить в то, что чем больше объект, тем легче его расколоть. Но наши результаты показывают, что на самом деле астероиды намного прочнее, чем считалось, и для их разрушения может потребоваться больше энергии», рассказывает Чарльз Эль Мир, автор статьи. Для своего исследования команда Эль Мира использовала компьютерную модель под названием модель Тонге-Рамеша (TRM). Они обладали важным преимуществом: одним из членов команды и был тот самый К.Т. Рамеш, директор Института экстремальных материалов Хопкинса и автор модели. Как и в более ранних версиях, TRM ориентируется на массу, температуру и хрупкость астероида.Преимущество TRM состоит в том, что она требует весьма скромных вычислительных мощностей, но при этом включает в свои уравнения микромеханику. Это значит, что ученые смогут лучше проанализировать механику возникновения гипотетических трещин и то, как они распространяются по телу астроида после взрыва. «Вопрос лишь в том — сколько именно энергии необходимо, чтобы уничтожить астероид и разбить его на фрагменты?», поясняют авторы статьи.На примере модели астероид можно разрушить в две фазы. Первая — доли секунды сразу после столкновения с объектом, вторая — движение астероида (того, что от него останется) в течение нескольких последующих часов. Для испытаний был выбран гипотетический астероид километрового диаметра, который должен поразить другой астероид, диаметром примерно 25 км, с огромной скоростью 5 км/с:Первая фаза знаменуется взрывным движением внутри астероида. Трещины образуются очень быстро и так же быстро рассекают объект на части. Судя по всему, миллионы трещит образуются всего за считанные секунды. В результате — астероид оползает, на нем образуется кратер. Однако даже столкновение с километровым собратом на высокой скорости не разрушит космическую глыбу: она расколется не полностью и все еще сохранит свою убойную мощь. На втором видео можно рассмотреть, что поврежденные фрагменты хоть и отслаиваются, но все же будут вновь притянуты гравитацией: