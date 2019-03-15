Подтвержден статус первой открытой экзопланеты

Объект Kepler-1658b, обнаруженный около 10 лет назад космическим телескопом НАСА «Кеплер», был первым претендентом на звание экзопланеты. Предполагалось, что это планета размером с Нептун, а ее звезда в 1,1 раза больше нашего Солнца. Однако впоследствии данные, определяющие Kepler-1658b как планету, признали ошибочными.В 2017 году аспирантка Института астрономии при Гавайском университете Эшли Чонтос вместе с группой ученых провела повторный анализ данных «Кеплера», которые подтвердили статус экзопланеты и уточнили ее характеристики.«Мы выполнили анализ с использованием данных о звездных звуковых волнах, полученных „Кеплером“. Результаты показали, что размеры звезды и планеты в три раза превосходят первоначальные оценки. Это позволяет отнести Kepler-1658b к классу горячих Юпитеров», — сообщила Чонтос.«Затем мы обратились к старшему астроному Смитсоновской астрофизической обсерватории Дэйву Лэтэму. Его команда собрала необходимые спектроскопические данные, однозначно подтверждающие, что Kepler-1658b — это планета», — сказал соавтор работы из Гавайского университета Дэн Хубер.Итак, Kepler-1658b — это огромный горячий Юпитер, который вращается вокруг своей звезды каждые 3,85 дня. Если смотреть с поверхности планеты, ее звезда будет в 60 раз больше в диаметре, чем наше Солнце при наблюдении с Земли.