» » Подтвержден статус первой открытой экзопланеты

Подтвержден статус первой открытой экзопланеты

Подтвержден статус первой открытой экзопланеты


Объект Kepler-1658b, обнаруженный около 10 лет назад космическим телескопом НАСА «Кеплер», был первым претендентом на звание экзопланеты. Предполагалось, что это планета размером с Нептун, а ее звезда в 1,1 раза больше нашего Солнца. Однако впоследствии данные, определяющие Kepler-1658b как планету, признали ошибочными.
В 2017 году аспирантка Института астрономии при Гавайском университете Эшли Чонтос вместе с группой ученых провела повторный анализ данных «Кеплера», которые подтвердили статус экзопланеты и уточнили ее характеристики.
«Мы выполнили анализ с использованием данных о звездных звуковых волнах, полученных „Кеплером“. Результаты показали, что размеры звезды и планеты в три раза превосходят первоначальные оценки. Это позволяет отнести Kepler-1658b к классу горячих Юпитеров», — сообщила Чонтос.
«Затем мы обратились к старшему астроному Смитсоновской астрофизической обсерватории Дэйву Лэтэму. Его команда собрала необходимые спектроскопические данные, однозначно подтверждающие, что Kepler-1658b — это планета», — сказал соавтор работы из Гавайского университета Дэн Хубер.
Итак, Kepler-1658b — это огромный горячий Юпитер, который вращается вокруг своей звезды каждые 3,85 дня. Если смотреть с поверхности планеты, ее звезда будет в 60 раз больше в диаметре, чем наше Солнце при наблюдении с Земли.
15 март 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
«Кеплер» нашел шатающуюся планету на кривой орбите
Космос и Нло

«Кеплер» нашел шатающуюся планету на кривой орбите

Астроном из Университета Джона Хопкинса Веселин Костов (Veselin B. Kostov) обнаружил в данных телескопа «Кеплер» следы экзопланеты, которая прецессирует вокруг своей оси вращения с периодом в 11 лет.
Ученые обнаружили планету на которой может быть жизнь
Космос и Нло

Ученые обнаружили планету на которой может быть жизнь

Международная группа ученых открыла планету, на которой может быть жизнь. Небесное тело, находящееся в нашей галактике на расстоянии 500 световых лет от Земли, получило название Kepler-186f,
Телескоп Кеплер обнаружил первую планету земного размера в обитаемой зоне другой звезды
Космос и Нло

Телескоп Кеплер обнаружил первую планету земного размера в обитаемой зоне другой звезды

Учёные открыли экзопланету размером с нашу Землю, которая вращается вокруг красного карлика в обитаемой зоне (расстояние от звезды, при котором возможно образование жидкой воды на планете). Это
На планете Kepler-186f может быть жизнь
Космос и Нло

На планете Kepler-186f может быть жизнь

Международная группа ученых открыла планету, на которой может быть жизнь. Небесное тело, находящееся в нашей галактике на расстоянии 500 световых лет от Земли, получило название Kepler-186f,
Kepler-186f: новый «близнец» Земли
Космос и Нло

Kepler-186f: новый «близнец» Земли

Почти как Земля: астрономы NASA нашли планету, очень похожую на нашу. Она обнаружена в результате анализа данных, собранных орбитальным телескопом Kepler. Сейчас известно о 40 миллиардах планет,
«Кеплер» обнаружил самую древнюю звезду
Космос и Нло

«Кеплер» обнаружил самую древнюю звезду

Астрономический спутник-телескоп «Кеплер» обнаружил древнейшую солнцеподобную звезду с вращающимися вокруг нее планетами, сообщает Phys.org. Звезда, получившая официальное обозначение Kepler-444,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Компания Maxi MarketsТвердотопливные котлы Altep: особенности и преимуществаОшибочная теорияКак выбрать телескопВыбор кондиционераКак выбрать детские колготки?Неприхотливые растения для аквариумаКрестик из серебра


Свежие Статьи
Установлен период пульсации Большой Медведицы

Установлен период пульсации Большой Медведицы

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Великий фильтр на страже космической тишины

Великий фильтр на страже космической тишины

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+