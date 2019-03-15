Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Сделано сразу два заметных открытия во внутренних областях Солнечной системы: у Меркурия обнаружилось «невозможное» кольцо пыли, а у Венеры — группа собственных астероидов.Остатки газопылевого облака, из которого образовалась Солнечная система, мелкие фрагменты, разбросанные столкновениями комет и астероидов, — вся эта пыль скапливается в некоторых «гравитационных углах» вокруг Солнца, образуя разреженные кольца. Такое пылевое кольцо, наполненное обломками астероидов, есть вдоль орбиты Земли. А в двух новых статьях (1, 2), опубликованных в The Astrophysical Journal, ученые сообщают о собственном кольце у Меркурия и астероидах на орбите Венеры. «Не каждый день находишь что-то новое во внутренней Солнечной системе», — подчеркивает астроном Марк Кюхнер (Marc Kuchner).Гильермо Стенборг (Guillermo Stenborg) и его коллеги из Исследовательской лаборатории ВМФ США использовали данные пары спутников-близнецов STEREO, ведущих наблюдения за Солнцем. Для подобных исследований требуется точно учитывать вклад излучения, отраженного окружающими звезду частицами пыли. Поэтому Стенборг с соавторами разработали модель, описывающую движения пыли в окрестностях Солнца. Она и показала, что вдоль орбиты Меркурия скопилось пылевое кольцо плотностью примерно на пять процентов выше, чем соседние области.Прежде такое считалось не слишком вероятным: Меркурий недостаточно массивен и находится слишком близко к Солнцу, чтобы удерживать собственное кольцо пыли. Тем не менее оно наблюдается на всем протяжении орбиты. По оценкам ученых, ширина кольца достигает более 4800 километров, намного превышая диаметр самого Меркурия.Авторы второй публикации — Марк Кюхнер и Петр Покорны (Petr Pokorny) из Центра космических полетов им. Годдарда NASA — изучали пылевое кольцо Венеры. Оно намного больше меркурианского, достигая 25 миллионов километров высоты и девяти миллионов километров ширины, а плотностью превышая окружающие области на 10 процентов. Существование пылевого кольца на орбите Венеры впервые было показано еще в 2007 году.Пара зондов STEREO и пылевое кольцо Венеры / ©Tom Bridgman, NASA Scientific Visualization StudioПредполагалось, что его, как и пыль на орбите Земли, составляют обломки непрерывно сталкивающихся тел из пояса астероидов. Однако все попытки Кюхнера и Покорны смоделировать этот процесс заканчивались неудачей: притяжение Земли «собирало» поток пыли от пояса астероидов, не позволяя ей достигать венерианской орбиты. Это заставило ученых задуматься о другом происхождении здешней пыли и смоделировать другие возможные сценарии.В результате они пришли к выводу о наличии на орбите Венеры собственного источника пыли, группы астероидов, вращающихся вокруг Солнца совместно с планетой. Скорее всего, это крупные фрагменты, оставшиеся еще со времени формирования Венеры. Моделирование показало, что если на ее орбите 4,5 миллиарда лет назад находилось хотя бы 10 тысяч таких астероидов, то к сегодняшнему дню их могло остаться порядка 800. Впрочем, их еще предстоит найти телескопам, чтобы подтвердить точность этих — пока чисто теоретических — результатов.