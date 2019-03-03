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Космическая загадка гравитационных волн

Космическая загадка гравитационных волн


Измерение гравитационных волн от 50 нейтронных звезд поможет ученым ответить на вопрос о том, насколько же быстро расширяется наша Вселенная.
Космос расширяется вот уже 13,8 миллиарда лет. Но скорость его расширения, так называемую «постоянную Хаббла», ученые точно рассчитать не могут. Два метода ее определения дают очень противоречивые результаты. Новое исследование должно положить конец спорам и дать ответ на Главный вопрос Вселенной.
«Мы подсчитали, что данные наблюдения за 50 нейтронными звездами предоставят нам достаточное количество информации, чтобы вычислить постоянную Заббла самостоятельно. На это нам потребуется от 5 до 10 лет», — говорят ученые.
03 март 2019 /
Космос и Нло
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