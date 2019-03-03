Загадочный звездный поток столетиями «скрывался» у всех на виду

Благодаря системе Gaia астрономам удалось обнаружить, что большая часть видимых с Земли звезд — это остатки звездного скопления, за миллиард лет вытянувшегося в длинную цепь.Если вы живете на Южном полушарии, то в следующий раз, когда появится возможность, выйдите на улицу и посмотрите на ночное небо. Большая часть небесного полотна покрыта звездным скоплением, которое было разделено галактическими «приливами» и теперь представляет собой медленно дрейфующую в пространстве гигантскую «реку», состоящую из более чем 4000 звезд.Казалось бы, это обстоятельство давно у всех на виду, однако обнаружить его удалось лишь недавно — все благодаря данным Gaia, которые помогли создать самую точную на сегодняшний день трехмерную карту галактики.Что делает этот звездный поток таким интересным для астрономов, так это его близость к Земле. Он отстоит от нас всего на 100 парсеков (326 световых лет), что создает беспрецедентную возможность изучить динамику разрушающегося звездного кластера. Астрономы долго смотрели на и сквозь него, но осознание того, что это не просто разрозненные звезды, а останки огромного скопления, пришло лишь недавно. Об этом говорит астрофизик Жуан Алвес из Венского университета.Звезды склонны к образованию скоплений, однако в этом состоянии они не остаются надолго — среднее скопление «живет» всего несколько сотен тысяч лет. Чтобы удерживать звезды вместе, нужна огромная масса, создающая достаточное гравитационное притяжение. Даже маленькие галактики, вращающиеся вокруг Млечного Пути, могут быть разорваны на части его притяжением. Именно из-за таких деформаций спирали и превращаются в длинные «потоки» звезд, вращающиеся вокруг ядра галактики.Алвес поясняет, что увидеть их проблематично, потому что для отслеживания подобных связей необходима определенная информация. Именно ее и предоставила система Gaia. Кроме того, что с его помощью удалось получить точные пространственные координаты каждой звезды, прибор также позволил рассчитать и скорость движения светил.В результате, соединив разрозненную информацию в единую картину, астрономы наконец увидели, что звезды движутся не хаотично, а в форме единого потока, который все еще носит следы бывшего объединения в скопление. Эта «звездная река» достигает 200 парсек в ширину и 400 парсек в длину, что также позволяет оценить и возраст потока. По словам исследователей, поток похож на недавно открытый кластер Гиад. Гиады, возраст которых составляет примерно 625 миллионов лет, также демонстрируют определенные маркеры разрушения, но на начальной стадии — а значит, звездный поток старше этого скопления. Астрономы установили, что его возраст равен примерно 1 миллиарду лет. Это значит, что он уже завершил четыре полных оборота вокруг Солнечной системы (один такой оборот длится порядка 230 миллионов лет) — этого как раз достаточно, чтобы бывшее скопление растянулось в длинный поток.Большинство таких звездных потоков, известных на сегодня, расположены за пределами галактического диска и намного больше в размерах. Однако расположение внутри галактики делает этот конкретный поток весьма ценным объектом для исследования и даже полезным инструментом. С его помощью, к примеру, можно изучить пределы распределения звезд внутри Млечного Пути по массе.