Японский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетел

Космический зонд "Хаябуса-2", который ранее приземлился на астероиде Рюгу, собрал образцы грунта и вылетел на орбиту, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).В JAXA рассказали, что получили от зонда сигнал о выпуске металлической пули — она должна была раздробить грунт, чтобы "Хаябуса-2" смог собрать его пробы.Астероид Рюгу находится в 340 млн км от Земли.В октябре прошлого года стало известно, что японцы высадили на астероид Рюгу третий зонд.