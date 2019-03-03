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Японский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетел

Японский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетел


Космический зонд "Хаябуса-2", который ранее приземлился на астероиде Рюгу, собрал образцы грунта и вылетел на орбиту, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
В JAXA рассказали, что получили от зонда сигнал о выпуске металлической пули — она должна была раздробить грунт, чтобы "Хаябуса-2" смог собрать его пробы.

Астероид Рюгу находится в 340 млн км от Земли.
В октябре прошлого года стало известно, что японцы высадили на астероид Рюгу третий зонд.
03 март 2019 /
Космос и Нло
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