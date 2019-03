SpaceX впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС

Свершилось то, чего ждали много лет и что откладывалось в ходе неоднократных переносов: состоялся запуск Crew Dragon от SpaceX. Буквально только что со стартовой площадки LC-39A космического центра им. Кеннеди во Флориде (оттуда взлетали «Аполлоны» и космические шаттлы) взлетела ракета Falcon 9 с миссией SpX-DM1. Вместе с ней в космос отправился пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) с манекеном Рипли (главной героини серии фильмов «Чужой») и направился к Международной космической станции.В 2:49 утра (ET) — 10:49 МСК — Crew Dragon взлетел в небо и развернулся на орбите всего 11 минут спустя. Затем SpaceX посадила свою ракету Falcon 9 на одну из барж в Атлантике — для компании это стал 35-й успешный запуск. Капсула, которая сейчас находится на орбите Земли, попытается состыковаться с Международной космической станцией завтра утром. Это генеральная репетиция доставки астронавтов на орбитальную лабораторию, которая однажды состоится.Crew Dragon — важная часть программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей, которая вращается вокруг разработки частного космического аппарата для отправки людей на Международную космическую станцию и обратно. В рамках этой программы две компании — SpaceX и Boeing — разрабатывают свои собственные капсулы, которые смогут доставлять астронавтов NASA в космос и затем возвращать их на Землю. Но прежде чем эти капсулы смогут нести людей, NASA хочет увидеть транспорт в действии.

And SpaceX's Crew Dragon takes to the skies for the first time! pic.twitter.com/2ze0wSmLbb

— Loren Grush (@lorengrush) 2 марта 2019 г.

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway pic.twitter.com/TY5CT14g7g

— SpaceX (@SpaceX) 2 марта 2019 г.

Ripley pic.twitter.com/Z9Ztram8Ai

— Elon Musk (@elonmusk) 1 марта 2019 г.Конкретно в этот раз живых пассажиров не было. Но умный манекен по имени Рипли — оснащенный датчиками и одетый в спецкостюм SpaceX — следил за обстановкой. Сидя на одном из четырех пассажирских мест, Рипли собирает данные о том, как полет может повлиять на организм человека. Прямая трансляция SpaceX также дала представление о состоянии Рипли во время запуска. Кроме того, внутри транспортного средства была помещена небольшая игрушка в форме Земли, которая всплыла в воздух, когда Crew Dragon оказался в условиях микрогравитации.Когда в воскресенье утром Crew Dragon с Рипли на борту встретятся с МКС, капсула будет маневрировать в направлении станции и попытается присоединиться к свободному порту. Этот док был установлен специально для SpaceX и Boeing. Используя серию лазеров и программного обеспечения, Crew Dragon идентифицирует стыковочный адаптер и присоединится к нему самостоятельно, без помощи астронавтов на борту станции.Предшественник Crew Dragon — капсула Dragon — использует другой подход. Поставляя материалы на МКС, грузовая версия причаливает, а не пристыковывается. Член экипажа на борту МКС использует роботизированный манипулятор станции, чтобы захватить грузовую капсулу и доставить ее к порту. Crew Dragon же будет полностью самостоятельным.