ALMA обнаружил синильную кислоту в ядре кометы Виртанена

В декабре 2018 г. комета Виртанена (46P/Wirtanen) прошла на расстоянии 11,6 млн км от нашей планеты. За последние 15 лет лишь три кометы подбирались к Земле ближе. Астрономы воспользовались этой редкой возможностью, чтобы изучить хвостатую гостью во всех подробностях.Среди участвовавших в наблюдениях кометы обсерваторий был и массив радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Он специализируется на изучении холодных составляющих Вселенной. Часто предметом его исследований становятся молекулярные газы.ALMA провел съемку кометы Виртанена в миллиметровом диапазоне. Полученные изображения выявили компактное облако газа вокруг ядра, а также растянутую, диффузную и несколько ассиметричную пылевую структуру. Дальнейший анализ данных ALMA позволил ученым составить карту распределения молекул цианистого водорода (синильной кислоты HCN) в коме кометы. Именно они придают ей характерный изумрудный цвет. Также ALMA удалось обнаружить и другие, более сложные органические молекулы.Полученное ALMA изображение кометы ВиртаненаДля чего астрономам искать синильную кислоту в космосе? Эта простая органическая молекула образуется относительно легко и наблюдается в кометах, атмосферах светил и межзвездных облаках пыли и газа. Безусловно, синальная кислота является смертельно опасным ядом для многих организмов. Но в то же самое время, она могла сыграть существенную роль в зарождении жизни на Земле. Синильная кислота очень реактивна. Она легко взаимодействует с окружающими химическими веществами, образуя новые молекулы, в том числе и те, без которых невозможна жизнь, такие как аминокислоты.Согласно одной из теорий, занесенный кометами цианид водорода стал причиной стремительного распространения органических соединений на Земле. Этот процесс создал ключевые предпосылки для появления жизни. Полученное на ALMA изображение кометы Виртанена является еще одним подтверждением того, что кометы действительно могли быть основным поставщиком этого вещества на молодую Землю.