Астрономы восстановили историю спутника Плутона

Исследователи опубликовали первую геологическую карту спутника Плутона Харона. Опираясь на эти данные, они восстановили его предполагаемую историю, которая, как выяснилось, была весьма бурной. Речь идёт фактически о всемирном потопе, навсегда изменившем внешний вид небесного тела.Напомним, что Харон представляет собой тело радиусом 600 километров, менее чем вдвое уступающее по размерам своему "хозяину" Плутону. Он состоит из водяного, метанового и азотного льда.Зонд "Новые горизонты" в июле 2015 года пролетел мимо него и сделал первые подробные фотографии этого тела. По этим снимкам учёные составили карту рельефа 35% поверхности Харона, о которой "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали.Однако это стало лишь первым этапом. Необходимо было классифицировать формы рельефа, выделить геологические слои и установить очерёдность их возникновения, от самых древних к самым молодым. Так появилась на свет геологическая карта Харона, которая позволяет строить гипотезы об истории небесного тела.В ходе этой работы исследователи выявили 16 различных стратиграфических единиц (так учёные называют один или несколько смежных геологических слоёв, объединённых общим признаком).Кроме того, они обнаружили более тысячи протяжённых форм рельефа вроде разломов или горных хребтов. Почти все они имеют тектоническое происхождение. Это доказывает, что некогда спутник сотрясали мощные "харонотрясения".Официальные и неофициальные названия деталей поверхности Харона.Иллюстрация AGU.Наткнулись планетологи и на следы древней глобальной катастрофы."Удивительно, но мы видим очень и очень мало разрушенных кратеров, – объясняет Стюарт Роббинс (Stuart Robbins) из Юго-Западного исследовательского института, первый автор статьи. – На Марсе мы видим как старые (разрушенные), так и новые кратеры. На Хароне же почти каждый кратер, который мы видим, выглядит так, как будто он появился недавно".Трудно поверить, что в бурной юности Солнечной системы на Харон не падали астероиды и кометы. В таком случае остаётся одно объяснение: некий геологический процесс начисто стёр древние кратеры с лица Харона.Что это было? Как полагают авторы, глобальное излияние "магмы". Разумеется, у ледяного тела нет раскалённых недр. Поэтому роль вулканической лавы сыграл поток жидкости, перемешанной со льдом.Некогда с Хароном произошло какое-то событие, разогревшее его недра. Внутренние слои спутника расширились, и им стало тесно в объятиях коры. Небесное тело лопнуло, как перезрелый фрукт или стакан на огне. Из образовавшегося разлома вытек мощный поток, затопивший почти всю изученную часть Харона.В пользу этой версии говорит не только отсутствие древних кратеров, но и характерные детали рельефа. Они выглядят как обломки древней коры, окружённые массами свежеизлившегося вещества.Подобные извержения известны как криопотоки. Астрономы ранее предполагали, что такие события происходили в истории некоторых ледяных лун Солнечной системы. Но, как отмечают авторы, Харон предоставил наиболее убедительные доказательства существования этого грозного явления.Что же нагрело спутник изнутри и привело к катастрофе? Специалисты пока не готовы предоставить ответ на этот вопрос. Более того, сам озвученный сценарий пока является гипотезой."Мы можем быть совершенно не правы", – признаётся Роббинс.Исследователи насчитали на Хароне 16 стратиграфических единиц.Иллюстрация Robbins et al., 2019.В целом учёные выделили в истории Харона три геологические эпохи: озианскую (Ozian), вулканианскую (Vulcanian) и спокианскую (Spockian).Озианская эпоха началась более четырёх миллиардов лет назад, когда образовалась равнина, неофициально известная как Земля Оз. Это один из островков древнейшего Харона, не тронутый криопотоком. К слову, примерно такой же возраст имеют и древнейшие горные породы Земли.Вулканианская эпоха началась с тем самым потопом. Специалисты пока не могут сказать, как давно это произошло. Возможно, также более четырёх миллиардов лет назад. Излившееся вещество образовало самую большую равнину на Хароне – Вулкан Планум, давшую название эпохе.Этот период продолжался, пока вещество равнины не отвердело, что должно было занять много времени даже по геологическим меркам.С появления этой тверди и началась современная, спокианская эпоха. Она отмечена теми самыми свежими метеоритными кратерами.Впрочем, этот сценарий ещё может быть пересмотрен под напором новых данных. Правда, для этого придётся подождать новой экспедиции к Плутону.