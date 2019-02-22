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Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика

Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика


Международная команда астрономов использовала телескоп «Хаббл» для получения изображений шарового скопления NGC 6752. Оно расположено на расстоянии 13.5 тысяч световых лет от Солнца в созвездии Павлин. Целью астрономов было изучение популяции белых карликов и определение возраста скопления.
Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика

Просмотрев полученные изображения, исследователи обратили внимание на компактную группу светил. После анализа их яркости и температуры ученые поняли, что эти звезды не являются частью скопления. Оказалось, что они расположены далеко за пределами Млечного пути и являются частью ранее неизвестной галактики, удаленной от нас на 30 миллионов световых лет.
Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика

Вновь открытая галактика получила обозначение Bedin I. Она является крайне тусклым объектом. Также галактика отличается весьма скромными размерами. Ее протяженность составляет всего 3 тысячи световых лет. Астрономы классифицировали Bedin I как карликовую сфероидальную галактику. Помимо небольших размеров и яркости, таким объектам также свойственны отсутствие газа и пыли, и доминирование старых звезд.
Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика

На данный момент, астрономы идентифицировали 36 карликовых сфероидальных галактик в Местной группе. 22 из них являются спутниками Млечного пути. Несмотря на распространенность таких объектов, Bedin I присущи несколько примечательных особенностей, делающих ее перспективным кандидатом для дальнейшего изучения.
Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика

Bedin I отличается крайней изолированностью. Расстояние до ближайшей к ней крупной галактики NGC 6744 составляет 2 миллионов световых лет. По оценкам астрономов, Bedin 1 сформировалась 13 миллиардов лет назад. Поскольку на протяжении всей своей истории галактика была одинока и практически не взаимодействовала с соседями, ее можно назвать астрономическим эквивалентом «живого ископаемого»: объектом из ранней Вселенной, дошедшим до нас в почти неизменном виде.
22 февраль 2019 /
Космос и Нло
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