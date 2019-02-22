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Рядом с Млечным путем обнаружена карликовая галактика
Международная команда астрономов использовала телескоп «Хаббл» для получения изображений шарового скопления NGC 6752. Оно расположено на расстоянии 13.5 тысяч световых лет от Солнца в созвездии Павлин. Целью астрономов было изучение популяции белых карликов и определение возраста скопления.
Просмотрев полученные изображения, исследователи обратили внимание на компактную группу светил. После анализа их яркости и температуры ученые поняли, что эти звезды не являются частью скопления. Оказалось, что они расположены далеко за пределами Млечного пути и являются частью ранее неизвестной галактики, удаленной от нас на 30 миллионов световых лет.
Вновь открытая галактика получила обозначение Bedin I. Она является крайне тусклым объектом. Также галактика отличается весьма скромными размерами. Ее протяженность составляет всего 3 тысячи световых лет. Астрономы классифицировали Bedin I как карликовую сфероидальную галактику. Помимо небольших размеров и яркости, таким объектам также свойственны отсутствие газа и пыли, и доминирование старых звезд.
На данный момент, астрономы идентифицировали 36 карликовых сфероидальных галактик в Местной группе. 22 из них являются спутниками Млечного пути. Несмотря на распространенность таких объектов, Bedin I присущи несколько примечательных особенностей, делающих ее перспективным кандидатом для дальнейшего изучения.
Bedin I отличается крайней изолированностью. Расстояние до ближайшей к ней крупной галактики NGC 6744 составляет 2 миллионов световых лет. По оценкам астрономов, Bedin 1 сформировалась 13 миллиардов лет назад. Поскольку на протяжении всей своей истории галактика была одинока и практически не взаимодействовала с соседями, ее можно назвать астрономическим эквивалентом «живого ископаемого»: объектом из ранней Вселенной, дошедшим до нас в почти неизменном виде.
22 февраль 2019 /
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