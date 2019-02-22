Британский спутник поймал космический мусор при помощи гарпуна

Британский зонд RemoveDebris впервые произвел захват фрагмента космического мусора, выстрелив в него при помощи гарпуна. Это открывает дорогу для серьезных проектов по очистке околоземного пространства, сообщает сайт университета Суррея."Космический мусор может вызвать самые серьезные последствия для систем связи на Земле, если он столкнется с еще действующими спутниками. Этот удивительный проект показал, что эту проблему можно решить, используя простейший гарпун – орудие труда, которым человечество пользовалось с незапамятных времен", — заявил Крис Скидмор (Chris Skidmore), министр науки Великобритании.По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Число пока не открытых частиц космического мусора в разы больше – их общее количество превышает 170 миллионов.Столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей. О существовании этой проблемы ученые знают со времен конца "космической гонки".Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.За последние годы ученые разработали планы десятков систем, которые помогли бы решить эту проблему. К примеру, китайские физики предлагают установить на борту МКС лазер, который будет "сбивать" космический мусор, а их коллеги из НАСА предлагают собирать их при помощи кораблей-"парусников".Первый аппарат такого рода, получивший имя RemoveDebris, был запущен в июне прошлого года в космос экипажем Международной космической станции. Он был создан британскими инженерами из университета Сюррея и компанией Airbus в рамках одноименного проекта, на реализацию которого ЕС выделил 5,2 миллиона евро.Этот зонд, похожий по размерам на крупную стиральную машинку, состоит из пяти частей – собственно, самого аппарата RemoveDebris, двух металлических пластин, играющих роль образцов "космического мусора", ловчей сети, гарпуна и паруса.Ловчая сеть, трехмерный лазерный радар и другие системы зонда были успешно проверены еще в начале осени прошлого года. Как отмечает Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti), научный руководитель миссии, самая сложная часть эксперимента, захват мусора при помощи гарпуна, потребовала почти полугода подготовки.Эти усилия оправдали себя – зонд успешно "выстрелил" гарпуном в мишень, удаленную от него на 1,5 метра, разогнав его до скорости в 20 метров в секунду. Этого хватило для того, чтобы пробить металлическую пластину и захватить ее, записав весь этот процесс на видео.Сейчас Альетти и его коллеги готовятся к реализации последней фазы миссии – уничтожению фрагментов пойманного мусора в атмосфере Земли. В марте RemoveDebris выпустит специальный парус, который затормозит зонд и заставит его сгореть в плотных слоях воздуха.