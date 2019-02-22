Тайны мира » Космос и Нло » Ученые рассказали, каким должен быть межзвездный корабль
Ученые рассказали, каким должен быть межзвездный корабль
С помощью компьютерной программы HERITAGE, анализирующей множество возможных сценариев, ученые определили условия, которые позволят поддерживать жизнь нескольких поколений экипажа межзвездного корабля, называемого «Кораблем поколений».
Гипотетический корабль такого типа будет лететь со скоростью, значительно уступающей световой. Чтобы добраться на нем до Альфы Центавра, расстояние до которой составляет 4,37 светового года, потребуется несколько тысяч лет.
По оценкам ученых, чтобы снизить риск генетических отклонений у потомков, численность экипажа должна составлять минимум 98 человек. Также необходимо обеспечить возможность выращивания на корабле употребляемых в пищу культур. Экипажу из 500 человек, соблюдающих сбалансированную диету, нужно 0,45 квадратного километра сельскохозяйственных земель. Наряду с традиционным земледелием, должен использоваться метод аэропоники, когда корни растений находятся в воздушной среде и получают питательные вещества в виде аэрозоля.
Все эти требования определяют форму и размер звездолета. По минимальным оценкам, это должен быть вращающийся цилиндр длиной 320 метров с радиусом 224 метра. Но с учетом двигателей, топливных отсеков, электрогенераторов и других компонентов, этот размер увеличивается в два раза. Кроме того, в расчетах не были учтены запасы воды.
22 февраль 2019 /
Похожие новости
Отбой тревоги: космонавтам не придется эвакуироваться с МКС из-за обломка спутника
23.11.11 Членам экипажа МКС не нужно будет эвакуироваться на пристыкованный корабль "Союз", так как приближающийся "космический мусор" пройдет от нее на безопасном расстоянии, передает ИТАР-ТАСС.
Ближайшая к Солнцу экзопланета в Альфе Центавра оказалась суперземлей
Астрономы из США определились с массой ближайшей к Солнцу экзопланеты Альфа Центавра B b. Ученые сообщили, что она, скорее всего, является суперземлей. Ученые не могут точно определить массу Альфы
Корабль Dragon отправился в свой первый коммерческий рейс к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США в 04.35 мск. Старт транслируется в прямом эфире на сайте НАСА. Примерно через десять минут после
На пути к Марсу: NASA успешно вывело на орбиту космический корабль Orion
Тяжёлая ракета-носитель «Дельта-4» успешно вывела на орбиту экспериментальный космический корабль Orion. Этот управляемый летательный аппарат NASA уже в ближайшем будущем планирует использовать для
Взрыв болида над Челябинском был в 30 раз мощнее бомбы в Хиросиме
Согласно новым оценкам НАСА, размер космического тела на входе составлял не 15, а 17 метров, масса — 10 тысяч тонн (прежние расчеты давали массу в 7 тысяч тонн). Полет болида с момента входа в
Европейский грузовой корабль приподнимет орбиту МКС
Представители российского Центра управления полетами (ЦУП) сообщили, что в соответствии с программой баллистического обеспечения полета Международной космической станции (МКС) в среду, 15 июня, будет
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ