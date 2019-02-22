Ученые рассказали, каким должен быть межзвездный корабль

С помощью компьютерной программы HERITAGE, анализирующей множество возможных сценариев, ученые определили условия, которые позволят поддерживать жизнь нескольких поколений экипажа межзвездного корабля, называемого «Кораблем поколений».Гипотетический корабль такого типа будет лететь со скоростью, значительно уступающей световой. Чтобы добраться на нем до Альфы Центавра, расстояние до которой составляет 4,37 светового года, потребуется несколько тысяч лет.По оценкам ученых, чтобы снизить риск генетических отклонений у потомков, численность экипажа должна составлять минимум 98 человек. Также необходимо обеспечить возможность выращивания на корабле употребляемых в пищу культур. Экипажу из 500 человек, соблюдающих сбалансированную диету, нужно 0,45 квадратного километра сельскохозяйственных земель. Наряду с традиционным земледелием, должен использоваться метод аэропоники, когда корни растений находятся в воздушной среде и получают питательные вещества в виде аэрозоля.Все эти требования определяют форму и размер звездолета. По минимальным оценкам, это должен быть вращающийся цилиндр длиной 320 метров с радиусом 224 метра. Но с учетом двигателей, топливных отсеков, электрогенераторов и других компонентов, этот размер увеличивается в два раза. Кроме того, в расчетах не были учтены запасы воды.