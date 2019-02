Ученые США рассматривают возможность отправки в дальний космос зонда на 145 млрд км

Возможность отправки автоматической станции в межзвездное пространство на рекордное расстояние от Солнца - на 145 млрд километров - рассматривают американские специалисты из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса. Как сообщил интернет-портал Space.com, предложения на этот счет были изложены в докладе "Создание межзвездного зонда в ближайшей перспективе: первый шаг" (Near-Term Interstellar Probe: First Step), который был представлен в конце 2018 года на 69-м Международном астронавтическом конгрессе в Германии.Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полетыТакую станцию можно было бы запустить в 2030-х годах и через 50 лет полета она достигла бы расстояния в тысячу астрономических единиц, то есть оказалась бы на расстоянии 0,016 светового года от Солнца. По мнению авторов доклада, "время для такого шага настало".Как утверждает Ральф Макнатт из Университета Джонса Гопкинса, руководитель подготовившей доклад группы, реализация такого проекта может дать ценную научную информацию. Как считает основатель фонда Tau Zero Foundation Марк Миллс, такой полет "не был бы межзвездным в полном смысле слова, а лишь предшественником будущих полетов в далекий космос". Американский эксперт Пол Гилстер в свою очередь отметил, что выход в дальний космос "дал бы возможность понять, чего можно ожидать в межзвездном пространстве в окрестностях Солнечной системы, что важно для будущих научных исследований, в ходе которых будет исследоваться облако Оорта" - область, простирающаяся на расстояние от 50 тыс. до 100 тыс. астрономических единиц от Солнца, являющаяся источником долгопериодических комет. Внешняя граница облака Оорта определяет гравитационную границу Солнечной системы, и она проходит примерно в четверти расстояния от ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, находящейся на расстоянии 4,2 световых года от Солнечной системы."Мы просто не может рассматривать возможности полетов к более дальним целям, не изучив ближайшие космические окрестности с тем, чтобы оценить угрозы для космического аппарата и для поддержания связи с Землей", - добавил он, указав при этом, что запуск такой станции стал бы логичным после успешного исследования станцией New Horizons астероида Ультима Туле (Ultima Thule - по латыни "Крайний предел"), обозначенного в астрономических каталогах как объект 2014MU69 и находящегося в 6,5 млрд км от Земли.До сих пор самым удаленным от Земли искусственным объектом является запущенная в 1977 году автоматическая станция Voyager-1, которая находится на расстоянии около 140 астрономических единиц от Солнца.