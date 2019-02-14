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Обнаружена четверная звездная система

Обнаружена четверная звездная система


HD 98800 удивила астрономов количеством звезд и ориентацией протопланетного диска.
В нашей Солнечной системе всего одна звезда. Но очень часто встречаются системы, в которых есть две и даже три звезды. Звездная система HD 98800, расположенная в 150 световых годах от нас, просто затыкает всех за пояс: в ней сразу четыре светила. Статья о необычной находке была опубликована в журнале Nature.
HD 98800 была обнаружена при помощи телескопа ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама. Рассмотреть все четыре звезды было довольно трудно, так как они скрыты протопланетным диском. Эта четверка разбита на две пары: одну в самом центре системы, и одну — на ее краю.
Еще одна странность системы в том, как именно расположен протопланетный диск. Обычно его ориентация совпадает с плоскостью вращения материнских звезд, но в случае с HD 98800 протопланетный диск расположен почти перепендикулярно этой плоскости. Если в системе все же появятся планеты — климат на них будет очень необычным.
14 февраль 2019 /
Космос и Нло
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