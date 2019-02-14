«Хаябуса-2» попробует взять образец вещества астероида Рюгу

На недавней пресс-конференции представители группы сопровождения миссии «Хаябуса-2» подтвердили, что операция по взятию пробы вещества астероида Рюгу (162173 Ryugu) состоится 18 февраля. В случае возникновения каких-либо проблем, новая попытка запланирована на 4 марта.Рельеф Рюгу серьезно осложняет любые операции по взятие пробы его грунта. Астероид покрыт множеством валунов и каменных обломков. «Хаябуса-2» будет проводить отбор образцов при помощи специальной штанги длиной около метра. Для безопасного осуществления процедуры необходимо, чтобы на участке, над которым зависнет аппарат, не было камней высотой более 50 см. В противном случае существует риск того, что они повредят корпус аппарата или его солнечные батареи.В ходе анализа сделанных «Хаябусой-2» изображений, специалисты смогли найти лишь два граничащих друг с другом небольших участка, которые удовлетворяют критериям безопасности миссии. Они получили обозначение L08-B1 и L08-E1.Участок L08-B1 имеет ширину 12 м в своем самом узком месте. Для сравнения — ширина станции (с солнечными батареями) составляет 6 м. По словам специалистов миссии, им удалось добиться погрешности при наведении «Хаябусы-2» в 1 м. Это дает им достаточно большое пространство для маневра. Но проблема в том, что на поверхности L08-B1 имеются камни, высота которых достигает 60 см, что находится на грани допустимого.Участок L08-E1 покрыт намного более мелкими камнями. Кроме того, он расположен ближе к месту сброса целевого указателя (target marker) — 10-сантиметрового металлического шарика, выполняющего роль визуального маяка. Во время спуска «Хаябуса-2» подсветит указатель с помощью стробоскопа. По замыслу специалистов, это увеличит точность наведения на посадочную зону.Однако эти два плюса во многом нивелируются размерами участка. В самом узком месте ширина L08-E1 составляет всего 6 м. Инженерам придется проделать поистине ювелирную работу, чтобы безопасно навести на него станцию. Пока что руководство миссии «Хаябуса-2» не приняло окончательного решения по поводу того, какой же из участков будет выбран для взятия пробы грунта.