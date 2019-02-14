Инеем покрытые деревья — обычная картина для зимы на Земле. А как дела обстоят на Марсе?Сезонный иней на Марсе образуется главным образом на средней и высокой широтах — так же, как и зимний снег на Земле. Однако большая часть инея на Марсе — это двуокись углерода (сухой лед), а не водный лед. Судя по всему, этот иней вызывает определенную активность поверхности Красной планеты.На снимке, полученном межпланетной космической станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), виден иней в оврагах в кратере на Великой северной равнине Марса.Иней подчеркивает детали местности, поскольку различные количества тонкого снежного слоя образуются на склонах и в затемненных участках. Обнажения пород кажутся темными, а иней «обрисовывает» самый крутой спуск вниз по склону.