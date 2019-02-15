Космический мусор - проблема землян

Российская академия наук и Роскосмос приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите.