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Космический мусор - проблема землян

Космический мусор - проблема землян


Российская академия наук и Роскосмос приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите.
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
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