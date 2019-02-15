Тайны мира » Космос и Нло » Космический мусор - проблема землян
Космический мусор - проблема землян
Российская академия наук и Роскосмос приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите.
15 февраль 2019 /
Похожие новости
К МКС и "Атлантису" может приблизиться космический мусор
11.07.11 Члены экипажей МКС и шаттла "Анлантис" приступили к совместной работе. Накануне челнок успешно пристыковался к международной космической станции. Сейчас на околоземной орбите находятся 10
Россия превратила орбиту в помойку
20.07.11 На околоземной орбите находятся более 16 тысяч объектов искусственного происхождения, три четверти из которых - мусор. При этом большая их часть принадлежит России, говорится в
Количество космического мусора достигло критической массы
Мусор не просто летит в космическое пространство, а под воздействием силы притяжения Земли оборачивается, как пояс, вокруг нашей планеты. Ученые всерьез обеспокоены количеством космического мусора на
Когда космический мусор поставит крест на космических полётах?
На орбите Земли примерно 20 000 предметов больше мяча, из них лишь 5% — космические спутники и иные функционирующие объекты. Ещё 19 000 — космический мусор. Довольно давно было предсказано, что,
Околоземная обрита лавинообразно заполняется космическим мусором
Более 100 новых объектов космического мусора обнаружили с начала года сотрудники Звенигородской обсерватории - одной из крупнейших в России. Как сообщил сегодня в беседе с корр. ИТАР-ТАСС старший
Комментарии
Популярные новости
Ткани в интернет магазине «Атлас»Особенности кредита под залог недвижимостиЗаработок в интернетеЛодочный мотор ГладиаторПервый займ на карту под 0 процентовNASA озвучило новый план по восстановлению связи с OpportunityПреимущества электронной сигаретыПочему телескопы не видят Планету-Х?
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ