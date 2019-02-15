Темная энергия способна меняться со временем

После наблюдения за некоторыми из самых далеких объектов во Вселенной ученые пришли к выводу, что темная энергия со временем возрастает. Согласно новому исследованию квазаров, опубликованному в журнале Nature Astronomy и доступному в базе препринтов arXiv.org, темная энергия может оказаться не космологической постоянной. Так, в работе предполагается, что эта сила могла меняться за 13,8 миллиарда лет со времени Большого взрыва. «Мы наблюдали за квазарами всего через миллиард лет после Большого взрыва и обнаружили, что расширение Вселенной до сегодняшнего дня происходило быстрее, чем ожидалось, — говорит ведущий автор исследования Гуидо Рисалити из Флорентийского университета. — Это может означать, что, чем старше пространство, тем сильнее становится темная энергия». Квазары — быстрорастущие сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Невероятная светимость квазаров происходит из дисков материала, вращающегося вокруг черных дыр. Эти быстровращающиеся диски производят огромные количества ультрафиолетового излучения, часть которого сталкивается с электронами в газовых облаках поблизости. Такие взаимодействия могут усиливать ультрафиолетовое излучение до рентгеновских уровней, производя мощное свечение на нескольких длинах волн высокоэнергетического света.
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