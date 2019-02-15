» » Темная энергия способна меняться со временем

Темная энергия способна меняться со временем

Темная энергия способна меняться со временем


После наблюдения за некоторыми из самых далеких объектов во Вселенной ученые пришли к выводу, что темная энергия со временем возрастает.
Согласно новому исследованию квазаров, опубликованному в журнале Nature Astronomy и доступному в базе препринтов arXiv.org, темная энергия может оказаться не космологической постоянной. Так, в работе предполагается, что эта сила могла меняться за 13,8 миллиарда лет со времени Большого взрыва.
«Мы наблюдали за квазарами всего через миллиард лет после Большого взрыва и обнаружили, что расширение Вселенной до сегодняшнего дня происходило быстрее, чем ожидалось, — говорит ведущий автор исследования Гуидо Рисалити из Флорентийского университета. — Это может означать, что, чем старше пространство, тем сильнее становится темная энергия».
Квазары — быстрорастущие сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Невероятная светимость квазаров происходит из дисков материала, вращающегося вокруг черных дыр. Эти быстровращающиеся диски производят огромные количества ультрафиолетового излучения, часть которого сталкивается с электронами в газовых облаках поблизости. Такие взаимодействия могут усиливать ультрафиолетовое излучение до рентгеновских уровней, производя мощное свечение на нескольких длинах волн высокоэнергетического света.
Темная энергия способна меняться со временем

Отношение между ультрафилоетовой и рентгеновской монохроматическими светимостями квазаров / © University of Florence
Рисалити и его коллега Элисабетта Луссо из Даремского университета в Англии определили, что соотношение между этими двумя типами света может указать на расстояние до квазара. Они исследовали это отношение почти в 1600 квазарах. Для наблюдения за рентгеновским излучением квазаров они использовали рентгеновскую обсерваторию «Чандра» и космический аппарат XMM-Newton, а для анализа ультрафиолетового излучения — наземный Sloan Digital Sky Survey.
Рисалити и Луссо выяснили, что многие квазары расположены невероятно далеко. Самый далекий из них, например, выбрасывал огромные количества света в космос всего 1,1 миллиарда лет после Большого взрыва.
«Поскольку это новая техника, мы предприняли дополнительные шаги, чтобы показать, что этот метод дает надежные результаты, — говорит Луссо. — Мы показали, что результаты, полученные при помощи нашей техники, совпадают с измерениями сверхновых за последние девять миллиардов лет, что вселило в нас уверенность в надежности наших результатов в более раннее время».
Так, новые результаты соответствуют некоторым ранним наблюдениям относительно близких сверхновых. В предыдущей работе было обнаружено очевидно ускоренное расширение по сравнению с ранней Вселенной.
«Некоторые ученые предположили, что для объяснения этой разницы может понадобиться новая физика, которая также могла бы объяснить усиление темной энергии, — подытоживает Рисалити. — Новые результаты согласуются с этим предположением».
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Темная энергия со временем возрастает
Космос и Нло

Темная энергия со временем возрастает

Темной энергии во Вселенной становится больше
Космос и Нло

Темной энергии во Вселенной становится больше

Квазары подтвердили ускоренное расширение Вселенной
Космос и Нло

Квазары подтвердили ускоренное расширение Вселенной

Международная группа исследователей из США и Японии получила очередное подтверждение ускоренного расширения Вселенной и существования темной энергии. Статья ученых принята к публикации в The
Астрономы нашли редкие квазары, в которых газ ведет себя необычно
Космос и Нло

Астрономы нашли редкие квазары, в которых газ ведет себя необычно

В 10-20% квазаров черную дыру окружает плотный диск газа, который движется в направлении от черной дыры. Ученые проанализировали доплеровское смещение газовых коконов квазаров и обнаружили 17 из них,
Ученые раскрыли двадцатилетнюю тайну квазаров
Космос и Нло

Ученые раскрыли двадцатилетнюю тайну квазаров

Астрофизики из США и Китая заявили, что им удалось раскрыть тайну квазаров, волновавшую ученых в течение последних 20 лет. Результаты своего исследования авторы опубликовали в журнале Nature, а
Астрономы обнаружили таинственную взаимосвязь ориентации квазаров с крупномасштабной
Космос и Нло

Астрономы обнаружили таинственную взаимосвязь ориентации квазаров с крупномасштабной

Ученые-астрономы, работающие с телескопом VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории, обнаружили, что пространственная ориентация вращающихся сверхмассивных черных дыр, находящихся на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ткани в интернет магазине «Атлас»Особенности кредита под залог недвижимостиЗаработок в интернетеЛодочный мотор ГладиаторПервый займ на карту под 0 процентовNASA озвучило новый план по восстановлению связи с OpportunityПреимущества электронной сигаретыПочему телескопы не видят Планету-Х?


Свежие Статьи
Как космические путешествия влияют на экспрессию генов

Как космические путешествия влияют на экспрессию генов

На Марсе появился «крот»

На Марсе появился «крот»

Войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной

Войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+