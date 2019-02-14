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Марсианский зонд раскрыл защитный купол

Марсианский зонд раскрыл защитный купол


В ноябре 2018 года состоялось историческое событие — на поверхность Марса приземлился зонд InSight, предназначенный для изучения внутреннего строения планеты. Его главный инструмент, сейсмометр для наблюдения за протекающими внутри планеты процессами, был установлен в рабочую позицию 19 декабря. До сих пор NASA тщательно настраивала аппарат и теперь, чтобы он работал без перебоев и давал качественные данные без помех, покрыла его специальным куполом для защиты от ветров и изменений температур.

По словам NASA, устройство для изучения структуры и динамики Красной планеты обладает высокой степенью чувствительности — эта особенность делает ее одновременно и мощным, и уязвимым датчиком. На качество его показателей могут повлиять даже незначительные марсианские ветра и тем более температура, колебания которой могут варьироваться до 90 градусов по цельсию. Ветер издает лишние шумы сам по себе, а изменения температуры заставляют компоненты сейсмометра с треском сжиматься и расширяться.



Обычно исследователи защищают сейсмометры от внешних воздействий, закапывая их в глубокие ямы. В случае с InSight такой подход невозможен, поэтому NASA изначально решила использовать для этого защитный купол. Он имеет аэродинамическую форму и «юбку» из кольчуги, поэтому он плотно прилегает к марсианской почве. Также в нем есть много устойчивых к температуру материалов — они не дают SEIS слишком сильно нагреваться в течение дня или слишком сильно охлаждаться ночью.

14 февраль 2019 /
Космос и Нло
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