Ученые повысили угрозу столкновения Земли с астероидом

Специалисты Координационного центра наблюдения за околоземными объектами Европейского космического агентства повысили вероятность столкновения астероида 2018XB4 с Землей.Согласно скорректированным прогнозам, астероид диаметром около 70 метров может упасть на Землю в 2092 году. Вероятность столкновения при этом невысока – один шанс на семь тысяч.Астероид 2018XB4 считается пятым по опасности для Земли.Ранее ученые кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета спрогнозировали возможное столкновение Земли с астероидом Апофис. По оценке исследователей, это может произойти в 2068 году.До этого такую же оценку приводили в НАСА. Объекты могут столкнуться с вероятностью не выше 2,3 на миллион.