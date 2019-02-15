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Ученые повысили угрозу столкновения Земли с астероидом

Ученые повысили угрозу столкновения Земли с астероидом


Специалисты Координационного центра наблюдения за околоземными объектами Европейского космического агентства повысили вероятность столкновения астероида 2018XB4 с Землей.
Согласно скорректированным прогнозам, астероид диаметром около 70 метров может упасть на Землю в 2092 году. Вероятность столкновения при этом невысока – один шанс на семь тысяч.
Астероид 2018XB4 считается пятым по опасности для Земли.
Ранее ученые кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета спрогнозировали возможное столкновение Земли с астероидом Апофис. По оценке исследователей, это может произойти в 2068 году.
До этого такую же оценку приводили в НАСА. Объекты могут столкнуться с вероятностью не выше 2,3 на миллион.
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
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