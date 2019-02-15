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Выдвинута новая версия природы межзвездного объекта Оумуамуа

Выдвинута новая версия природы межзвездного объекта Оумуамуа


Осенью 2017 года астрономы обнаружили в Солнечной системе первый подтвержденный объект межзвездного происхождения. «Пришелец» получил название Оумуамуа (1I/’Oumuamua). Он прилетел примерно со стороны звезды Вега и прошел на расстоянии 0.25 а.е. от Солнца (внутри орбиты Меркурия), после чего начал удаляться по траектории, навсегда уводящей его из сферы притяжения нашего светила.
Выдвинута новая версия природы межзвездного объекта Оумуамуа

Визит Оумуамуа инициировал бурные дискуссии среди астрономов по поводу его природы. Изначально объект был классифицирован как комета. Последующие наблюдения не выявили у Оумуамуа признаков кометной активности, поэтом вскоре его записали в астероиды. Затем астрономы обнаружили, что тело покидает Солнечную систему с небольшим ускорением. В результате, была выдвинута гипотеза о том, что он все же является выродившейся кометой, ускорившейся вследствие выброса газа и пыли с поверхности. Некоторые астрономы и вовсе, сделали осторожное предположение, что Оумуамуа может иметь искусственное происхождение.
Выдвинута новая версия природы межзвездного объекта Оумуамуа

Недавно список гипотез происхождения Оумуамуа пополнился еще одной версией. Сотрудник Лаборатории реактивного движения Зденек Секанина (Zdenek Sekanina) опубликовал статью, в которой предположил, что межзвездный странник является обломком межзвездной кометы, распавшейся перед прохождением перигелия. Ученый ссылается на результаты другого исследования, показавшего, что некоторые тусклые кометы, первые попадающие во внутреннюю часть Солнечной системы и имеющие перигелий орбиты менее 1 а. е., могут внезапно распадаться перед максимальным сближением с Солнцем.
Выдвинута новая версия природы межзвездного объекта Оумуамуа

Иногда после такого события может остаться достаточно крупный обломок, состоящий из слабо связанных пылевых зерен. Моделирование показывает, что он будет обладать чрезвычайно пористой поверхностью, практически лишен воды и летучих веществ, а также иметь экзотическую форму, нерегулярный период вращения и подвергаться давлению солнечного излучения. Все это очень напоминает характеристики Оумуамуа.
По мнению ученого, астрономам следует изучить архивные изображение, сделанные в период с августа по сентябрь 2017 года. Возможно, на них удастся обнаружить вспышку, вызванную разрушением межзвездной кометы. В свою очередь, это может помочь определить родную систему Оумуамуа.
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
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