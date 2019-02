Mars One обанкротилась

Помните организацию Mars One? Ту самую, что обещала отправить людей заселять Марс и сделать из этого настоящее телевизионное реалити-шоу? Так вот, она банкрот, согласно финансовым документам, которые были опубликованы в сети. В них указывается, что компания поставлена под ликвидацию. Оказывается, Mars One Ventures, коммерческая ветвь Mars One, объявила себя банкротом еще в январе, однако известно об этом стало только сейчас, благодаря одному любознательному пользователю Reddit, который обнаружил соответствующие финансовые отчеты.

Напомним, что соучредителем основанной в 2012 году Mars One является голландский предприниматель Бас Лансдорп, который до 2013 года почти полностью финансировал проект самостоятельно. Идея о создании первой постоянной человеческой колонии на Марсе возникла еще во время его учебы в Делфтском техническом университете.

«Это будет одним из крупнейших событий в человеческой истории. Мы говорим о создании крупнейшего медиа-события, намного больше чем посадка на Луну или Олимпийские игры. Все необходимые технологии уже существуют или почти существуют», — говорил в свое время Лансдорп, привлекая все новых и новых инвесторов к своему проекту.

Технически организация была разбита на два предприятия: некоммерческое Mars One Foundation и коммерческое Mars One Ventures AG, зарегистрированное в Швейцарии. Согласно обнаруженным в сети финансовым документам, последняя организация была признана банкротом судом Базеля (Швейцария) 15 января и на тот момент оценивалась почти в 100 миллионов долларов. Британский офис Mars One Ventures PLC фигурирует в документах, как бездействующая компания, не ведущая никакой коммерческой деятельности. На ее счетах содержится менее 20 000 британских фунтов.

К сожалению, в документах ничего не говорится о некоммерческом предприятии Mars One Foundation, которая финансировала себя за счет лицензионных сборов со своих коммерческих партнеров.

Журналисты портала Engadget обратились за комментариями к Басу Лансдорпу, на что тот ответил, что Mars One Foundation до сих пор функционирует, но не сможет развиваться дальше без дальнейших инвестиций в проект. Давать какие-либо другие комментарии он отказался, добавив лишь, что работает со своими партнерами «над поиском решения сложившейся ситуации».

Самое крутое реалити-шоу в истории телевидения

Основную финансовую поддержку для развития проекта Лансдорп надеялся получить за счет продажи прав на ТВ-трансляции. Предполагалось что Mars One станет самым дорогим реалити-шоу в истории телевидения, которое позволит зрителям, удобно расположившимся на диване, с интересом следить за тем, как происходит процесс колонизации Красной планеты. Дополнительные средства компания хотела привлечь за счет космических запусков научного оборудования заинтересованных компаний.

В 2018 году Mars One планировала запустить демонстрационную миссию: отправку посадочного модуля для проверки солнечных батарей, технологии извлечения воды из марсианского грунта, а также запуск коммуникационного спутника, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю будет передавать изображения, видео и другие данные с поверхности Марса. Вплоть до 2026 года планировалась отправка на Красную планету 2 жилых блоков, 2 блоков с системами жизнеобеспечения, 2 грузовых/складских блока, а также нескольких спутников и другого научного оборудования.

Параллельно с этим в рамках проекта планировалось провести четыре тура по отбору кандидатов в будущие колонисты. Первых «колонистов» действительно отобрали. Компания сняла о них документальный фильм и решила привлечь дополнительные средства на проект за счет продажи материала телевизионным компаниям, чтобы заодно подогреть интерес к проекту со стороны общественности. В качестве тренировки и подготовки к полету на Марс отобранные группы планировалось поместить на несколько месяцев в закрытые условия, имитирующие долгий полет к Красной планете, а также дальнейшее проживание на ней. Высадку первой группы колонистов планировалось осуществить в 2027 году, а затем ежегодно увеличивать их число до 2035 года (в общей сложности хотели отправить 20 человек).

Прыгнуть выше головы

Какие-либо последние новости от организации Mars One появились в июле 2018 года. Тогда стало известно о подписании финансового соглашения с компанией Phoenix Enterprises. Последняя обещала в течение года выделить на проект 12 миллионов евро (около 14 миллионов долларов по тем временам). Эти деньги планировалось использовать для продления лицензий Mars One Foundation, повторного выхода Mars One Ventures на Франкфуртскую фондовую биржу, а также финансирование продолжения отбора кандидатов в колонисты.

Следует отметить, что чрезмерно амбициозные планы Mars One уже с момента анонса были признаны сторонними экспертами слишком нереалистичными, особенно с учетом предполагаемого бюджета реалити-шоу и стоимости космических запусков. Специалисты Массачусетского технологического института в свое время заявляли, что план Лансдорпа – это чистое самоубийство для тех, кто решится на такое. Впрочем, такое заключение действительно было справедливым, учитывая, что все колонисты должны были согласиться отправиться на Марс без возможности вернуться обратно на Землю – это было одним из условий. Сам Лансдорп в 2015 году в интервью того же портала Engadget заявлял, что у него все получится.