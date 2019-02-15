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Добыча полезных ископаемых на астероидах вполне реальна

Добыча полезных ископаемых на астероидах вполне реальна


Ученые Венского университета пришли к выводу, что добыча полезных ископаемых на астероидах более реалистична, если ее вести изнутри небесных тел. Препринт их научной работы опубликован в репозитории arXiv.
Специалисты предположили, что можно использовать центробежную силу, возникающую при вращении небесного тела, в качестве источника искусственной гравитации. Исследователи смоделировали сценарий, при котором космическая станция для добычи ископаемых находится внутри астероида диаметром от 100 до 500 метров. В результате выяснилось, что нагрузки, возникающие в результате действия центробежной силы, находятся в пределах, достаточных для сохранения прочности пород.
Отмечается, что если известен состав и плотность пород, а также внутренняя структура астероида, то на нем возможно размещение буров. В таком случае добычу полезных ископаемых следует начинать из центра астероида по направлению к его поверхности. Кроме того, постройка внутренних жилищ позволит защитить горнодобывающую команду от действия космической радиации.
Ученые предупреждают, что при расчете прочности пород следует, однако, учитывать, что взлет и посадка космического корабля изменяет момент импульса астероида, способствуя его замедлению или ускорению.
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
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