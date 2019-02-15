Как долго человек смог бы оставаться в живых на каждой планете Солнечной системы

Несмотря на многочисленные проблемы и изъяны, Земля все же прекрасное место. Просто вдумайтесь: красочные закаты, теплый океанский бриз, собаки, кукурузные чипсы Doritos – сколько наслаждений! И наконец, взять хотя бы тот факт, что мы прямо сейчас не испаряемся без всякого следа. Да, жизнь на Земле, бес сомнения, прекрасна – особенно если сравнить ее с условиями на любой из соседних планет.Если Илон Маск добьется своего, все мы скоро будем расслабляться на Марсе. Но пока этого не произошло, придется продолжать жить здесь, на Земле. Поверьте, не стоит рисковать и отправляться в другие части солнечной системы, прежде чем будут соблюдены все меры предосторожности. Известный американский астрофизик, писатель и популяризатор науки Нил Тайсон объясняет, почему. Короче говоря, находиться в любом месте в космосе – настоящая катастрофа для человеческого организма. Больше того, даже пребывание в космосе в защитном скафандре отнюдь не гарантирует сохранение здоровья. Иными словами, нигде за исключением Земли мы не могли бы выжить дольше двух минут.Итак, вот краткий путеводитель по Солнечной системе, где каждый пункт заканчивается неминуемой смертью. Впрочем, есть одно приятное исключение.СолнцеДавайте начнем с самого щадящего варианта. На Солнце, вне всяких сомнений, вы мгновенно сгорели бы. «Вы просто испаритесь, – говорит Тайсон. – Это на самом деле настолько быстро, что, скорее всего, не больно. И все же, наше светило – не лучшее место для визита».Общее время жизни: менее одной секунды.МеркурийСторона планеты, обращенная к Солнцу, очень горячая. Максимальная температура составляет около 427 градусов по Цельсию. И, наоборот, противоположная сторона – дьявольски холодное место. Там мороз достигает минус 179 градусов по Цельсию. Тайсон объясняет, что если вам удалось бы оказаться прямо на линии между этими двумя полюсами и вращаться между ними, возможно «вы могли бы прожить столько, сколько сможете задерживать дыхание».Общее время жизни: около двух минут.ВенераЛегко понять, что при температуре около 482 градуса по Цельсию, ни о каких венерианских пейзажах речи идти не может. «Кстати, на Венере такая же сила тяжести, как на Земле, поэтому вы сможете прогуляться, – говорит Тайсон, – только совсем недолго, пока не испаритесь».Общее время жизни: менее одной секунды.ЗемляБлагодаря чудесному кислороду в нашей атмосфере, пище и воде, а также всему остальному, что делает нашу родную Землю пригодной для жизни, вы можете запросто провести здесь 80 лет. Вообще-то можно прожить даже больше, если вы живете в «голубой зоне», то есть в одном из нескольких мест на земле, где люди, как правило, живут дольше, чем население планеты в целом.Общее время жизни: около 80 летМарс«Марс очень холодный, однако, атмосфера там весьма разреженная», – говорит Тайсон, – поэтому интенсивность холода не будет такой резкой, как это могло бы ощущаться, будь такая температура на Земле». Благодаря какой-нибудь теплой, очень-очень теплой одежде, вы могли бы прогуляться по поверхности Марса до тех пор, пока не возникла необходимость сделать вдох. Каким образом намерен решить эту проблему Маск, пока неизвестно.Итак, общее время жизни: около двух минут.ЮпитерПоскольку Юпитер – газообразная планета, жизнь там могла бы оказаться крайне некомфортной. На – или в – этой огромной планете, «вы навсегда погрузились бы в газовую атмосферу и опускались до тех пор, пока не оказались бы раздавлены под действием гравитации».Общее время жизни: менее одной секунды.Сатурн, Уран и НептунСмотри выше. Как и в случае с Юпитером, вы погрузитесь вглубь этих газовых гигантов и в конечном итоге будете просто раздавлены. Увы, даже на кольцах Сатурна не найдется места с твердой поверхностью для прогулки, пусть и непродолжительной. Так что, облом. Похоже, придется как-то попытаться не уничтожить Землю.