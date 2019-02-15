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Чем займется марсианский спутник MAVEN в 2020 году?

Чем займется марсианский спутник MAVEN в 2020 году?


На протяжении последних четырех лет космический аппарат MAVEN тщательно изучал атмосферу Марса. Все это время он летал на расстоянии 6 196 км от поверхности планеты, но в 2020 году он возьмет на себя дополнительную задачу, для выполнения которой ей требуется опуститься пониже. Высшая точка эллиптической орбиты аппарата составит от 6400 до 4500 километров — это позволит ему стать ретранслятором сигналов от марсохода Mars 2020 до наземного центра управления миссией.
Чтобы снизить свою скорость, аппарат будет выполнять маневр аэродинамического торможения под названием аэробрейкинг. Это значит, что MAVEN будет периодически соударяться с атмосферой планеты и терять скорость. Такой подход позволит ему сэкономить топливо — ожидается, что при разумном использовании его хватит аж до 2030 года.
Чем займется марсианский спутник MAVEN в 2020 году?

Приблизившись к планете, аппарат будет совершать вокруг него гораздо больше оборотов — 5,3 раза в день вместо прежних 6,8 раз. Благодаря этому, он сможет чаще контактировать с аппаратом Mars 2020 и передавать информацию на Землю. Близость спутника к марсоходу необходима, чтобы связь была наиболее надежной. Примечательно, что при всем этом он не прекратит свою исследовательскую миссию и продолжит изучать свойства планеты.
Это похоже на использование мобильного телефона — чем ближе вы к вышке сотовой связи, тем сильнее сигнал.

Брюс Якоски, главный исследователь MAVEN
Ожидается, что маневр аэробрейкинга будет продолжаться на протяжении следующих двух с половиной месяцев. За это время он сможет облететь планету около 360 раз, слегка замедляясь при каждом соприкосновении с атмосферой. Несмотря на всю трудоемкость, этот маневр — наилучший способ замедлить аппарат с минимальными затратами топлива.
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
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