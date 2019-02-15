На Марсе появился «крот»

Марсианский посадочный аппарат НАСА InSight успешно развернул свой последний научный инструмент, тепловой зонд, известный под неофициальным названием «крот» (mole), который предназначен для заглубления в марсианский реголит.Этот инструмент вскоре начнет сверление пород с постепенным погружением под поверхность Марса и будет посылать изредка импульсы тепловой энергии, чтобы измерить изменения температуры в недрах Красной планеты. Данные, которые будут получены этим зондом, помогут ученым понять тепловые свойства марсианских горных пород.И этот инструмент является лишь одним из нескольких элементов программы миссии по исследованию недр нашего «планетного соседа». Посадочный аппарат также оснащен прецизионной радиосистемой, которую ученые будут использовать для измерения смещений ядра планеты при ее вращении вокруг собственной оси.Аппарат InSight уже развернул свой сверхчувствительный сейсмометр, на расстоянии примерно в один метр от теплового зонда. Этот инструмент будет отслеживать сейсмические волны в недрах планеты, включая волны, которые производит сам тепловой зонд в процессе заглубления.В конечном счете ученые планируют заглубление теплового зонда в марсианский реголит примерно на 5 метров. Если эта глубина будет достигнута, зонд сможет исследовать не только те горные породы, которые днем нагреваются Солнцем, а ночью охлаждаются, но также более низко лежащие слои пород, воздействие на которые со стороны Солнца минимально, но которые испытывают сильное тепловое воздействие со стороны горячих недр планеты.При проведении испытаний на Земле ученые подтвердили работоспособность «крота» при заглублении с небольшими камнями в качестве препятствий. Однако есть вероятность, что на пути «крота» при заглублении попадется крупный валун, который будет невозможно обойти, пояснили ученые. Если ни один крупный камень не блокирует таким образом зонд, то его заглубление до достижения конечной отметки будет произведено в течение двух месяцев, добавили они.