» » На Марсе появился «крот»

На Марсе появился «крот»

На Марсе появился «крот»


Марсианский посадочный аппарат НАСА InSight успешно развернул свой последний научный инструмент, тепловой зонд, известный под неофициальным названием «крот» (mole), который предназначен для заглубления в марсианский реголит.
Этот инструмент вскоре начнет сверление пород с постепенным погружением под поверхность Марса и будет посылать изредка импульсы тепловой энергии, чтобы измерить изменения температуры в недрах Красной планеты. Данные, которые будут получены этим зондом, помогут ученым понять тепловые свойства марсианских горных пород.
И этот инструмент является лишь одним из нескольких элементов программы миссии по исследованию недр нашего «планетного соседа». Посадочный аппарат также оснащен прецизионной радиосистемой, которую ученые будут использовать для измерения смещений ядра планеты при ее вращении вокруг собственной оси.
Аппарат InSight уже развернул свой сверхчувствительный сейсмометр, на расстоянии примерно в один метр от теплового зонда. Этот инструмент будет отслеживать сейсмические волны в недрах планеты, включая волны, которые производит сам тепловой зонд в процессе заглубления.
В конечном счете ученые планируют заглубление теплового зонда в марсианский реголит примерно на 5 метров. Если эта глубина будет достигнута, зонд сможет исследовать не только те горные породы, которые днем нагреваются Солнцем, а ночью охлаждаются, но также более низко лежащие слои пород, воздействие на которые со стороны Солнца минимально, но которые испытывают сильное тепловое воздействие со стороны горячих недр планеты.
При проведении испытаний на Земле ученые подтвердили работоспособность «крота» при заглублении с небольшими камнями в качестве препятствий. Однако есть вероятность, что на пути «крота» при заглублении попадется крупный валун, который будет невозможно обойти, пояснили ученые. Если ни один крупный камень не блокирует таким образом зонд, то его заглубление до достижения конечной отметки будет произведено в течение двух месяцев, добавили они.
15 февраль 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Зонд InSight официально приступил к поискам следов
Космос и Нло

Зонд InSight официально приступил к поискам следов "марсотрясений"

Марсианский зонд раскрыл защитный купол
Космос и Нло

Марсианский зонд раскрыл защитный купол

InSight стоит на поверхности Марса под небольшим уклоном
Космос и Нло

InSight стоит на поверхности Марса под небольшим уклоном

InSight выгрузил сейсмометр на марсианскую поверхность
Космос и Нло

InSight выгрузил сейсмометр на марсианскую поверхность

NASA ожидает «семь минут ужаса» в понедельник
Космос и Нло

NASA ожидает «семь минут ужаса» в понедельник

NASA начало строительство марсианского посадочного модуля InSight
Космос и Нло

NASA начало строительство марсианского посадочного модуля InSight

Американское космическое агентство NASA совместно с партнёрами из Японии и Европы начинает строительство нового посадочного модуля, который будет исследовать Марс. Аппарат InSight отправится к
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ткани в интернет магазине «Атлас»Особенности кредита под залог недвижимостиЗаработок в интернетеЛодочный мотор ГладиаторПервый займ на карту под 0 процентовNASA озвучило новый план по восстановлению связи с OpportunityПреимущества электронной сигаретыПочему телескопы не видят Планету-Х?


Свежие Статьи
Как космические путешествия влияют на экспрессию генов

Как космические путешествия влияют на экспрессию генов

На Марсе появился «крот»

На Марсе появился «крот»

Войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной

Войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+