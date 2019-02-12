» » Спутник НАСА нашел еще одну экзопланету

Спутник НАСА нашел еще одну экзопланету

Спутник НАСА нашел еще одну экзопланету


Спутник НАСА по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил третью экзопланету за время своей работы, сообщается на сайте НАСА.
"Спутник TESS обнаружил три подтвержденные экзопланеты за пределами нашей Солнечной системы за первые три месяца наблюдений", — сообщается на сайте.
По информации НАСА, обнаруженная планета HD 21749b в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее. Она каждые 36 суток вращается вокруг карликовой звезды HD 21749 класса K, которая находится в 53 световых годах от Земли в созвездии Сетка. Температура на ее поверхности достигает 150 градусов по Цельсию.
"У этой планеты плотность больше, чем у Нептуна, но она не скалистая", — заявила исследователь Диана Драгомир.
Как сообщает издание Guardian, планета скорее всего является газовой.
Также исследователи заявляют о возможном обнаружении еще одной планеты, которая примерно соответствует размеру Земли, она тоже вращается вокруг звезды HD 21749 каждые восемь дней. Если ее обнаружение будет подтверждено, она станет самой маленькой планетой, обнаруженной TESS.
Об обнаружении первой планеты сообщалось 19 сентября. В сообщении она названа "супер-Землей", которая вращается вокруг звезды Пи Столовой горы в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. По данным НАСА, масса и радиус планеты свидетельствуют о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов. Это одна из двух известных планет этой системы.
Позже 21 сентября спутник обнаружил вторую за два дня планету, достойную внимания ученых. Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах от Земли, каждые 11 часов. Находка охарактеризована как "горячая Земля".
Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в НАСА называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет". Его запустили в апреле 2018 года. Согласно задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований.
Новый аппарат, двигаясь по высокоэллиптической орбите, около двух лет будет "сканировать" космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами. Зонд, как и космический телескоп "Кеплер", будет смотреть на свечение звезд, фиксируя на их диске периодические затемнения, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других космических тел. Зонд будет совершать виток по орбите каждые 13,7 дня, передача данных будет происходить во время его сближения с Землей. Хотя зонд не будет искать жизнь на других планетах, собранные им данные помогут определить планеты, на которых она потенциально возможна.
Как утверждают в НАСА, TESS будет вести наблюдения практически за всем небом, покрывая в 350 раз больше космического пространства, чем космический телескоп "Кеплер". В разработке миссии спутника и создании аппарата участвовали более десяти университетов и научно-исследовательских центров по всему миру.
12 февраль 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Новая экзопланета оказалась уменьшенным и аномально тяжелым аналогом ледяных гигантов
Космос и Нло

Новая экзопланета оказалась уменьшенным и аномально тяжелым аналогом ледяных гигантов

Телескоп TESS открыл свой первый горячий Юпитер
Космос и Нло

Телескоп TESS открыл свой первый горячий Юпитер

TESS готов начать поиск экзопланет
Космос и Нло

TESS готов начать поиск экзопланет

NASA отправит миссию на поиск инопланетян
Космос и Нло

NASA отправит миссию на поиск инопланетян

В 2017 году американцы запустят спутник к потенциально обитаемым планетам. Об этом сообщили в космическом агентстве США. К созданию аппарата приложили руку Google и Массачусетский технологический
Если Земля-2 существует, TESS найдет её
Космос и Нло

Если Земля-2 существует, TESS найдет её

Телескоп Кеплер, который был запущен в 2009 году, не теряется, когда речь идет об охоте на экзопланеты. Системе поручено заниматься исследованием более 145 000 звезд, в надежде найти обитаемые
Телескоп «Кеплер» обнаружил в космосе экзопланету
Космос и Нло

Телескоп «Кеплер» обнаружил в космосе экзопланету

Телескоп НАСА, созданный чтоб искать планеты в звездных системах, сделал уникальное открытие — в процессе новой миссии К-2 он сфотографировал первую экзопланету. Находка случилась после того, как
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ткани в интернет магазине «Атлас»Особенности кредита под залог недвижимостиЗаработок в интернетеЛодочный мотор ГладиаторПервый займ на карту под 0 процентовNASA озвучило новый план по восстановлению связи с OpportunityПреимущества электронной сигаретыПочему телескопы не видят Планету-Х?


Свежие Статьи
Проросшее на Луне растение погибло

Проросшее на Луне растение погибло

Хаббл» показал удивительные погодные явления Урана и Нептуна

Хаббл» показал удивительные погодные явления Урана и Нептуна

Вещественный состав Вселенной непрерывно меняется

Вещественный состав Вселенной непрерывно меняется

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+