Проросшее на Луне растение погибло

Проросшее на обратной стороне Луны семя хлопка не пережило лунной ночи. Семена хлопка, картофеля, рапса и еще ряда культур были доставлены на спутник Земли на борту китайского космического аппарата «Чаньэ-4». В условиях низких температур взошло только семя хлопка.

Как сообщает китайское информационное агентства Синьхуа, первый биологический эксперимент на Луне, названный Lunar Micro Ecosystem из-за создания, по сути, мини-биосферы в замкнутом пространстве космического аппарата, китайские ученые считают удачным.

Они и не надеялись на то, что что семена льна выживут в условиях лунной ночи — температура здесь в это время опускается до минус 170 градусов по Цельсию.