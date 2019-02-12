» » Проросшее на Луне растение погибло

Проросшее на Луне растение погибло

Проросшее на Луне растение погибло

Проросшее на обратной стороне Луны семя хлопка не пережило лунной ночи. Семена хлопка, картофеля, рапса и еще ряда культур были доставлены на спутник Земли на борту китайского космического аппарата «Чаньэ-4». В условиях низких температур взошло только семя хлопка.



Как сообщает китайское информационное агентства Синьхуа, первый биологический эксперимент на Луне, названный Lunar Micro Ecosystem из-за создания, по сути, мини-биосферы в замкнутом пространстве космического аппарата, китайские ученые считают удачным.
Они и не надеялись на то, что что семена льна выживут в условиях лунной ночи — температура здесь в это время опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

12 февраль 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Биолог рассказал о сложностях выращивания растений на Луне
Космос и Нло

Биолог рассказал о сложностях выращивания растений на Луне

Температура на Луне в ночное время опускается до минус 190 градусов Цельсия
Космос и Нло

Температура на Луне в ночное время опускается до минус 190 градусов Цельсия

Китайский луноход пережил первую ночь на обратной стороне Луны
Космос и Нло

Китайский луноход пережил первую ночь на обратной стороне Луны

Китайский зонд собирается выращивать картошку на обратной стороне Луны
Космос и Нло

Китайский зонд собирается выращивать картошку на обратной стороне Луны

Китай проводит биологические эксперименты на Луне
Космос и Нло

Китай проводит биологические эксперименты на Луне

Найден способ получения энергии во время лунной ночи
Космос и Нло

Найден способ получения энергии во время лунной ночи

Современная наука может исследовать Луну не только с помощью телескопов на Земле, но и непосредственно отправляя различные устройства на поверхность спутника. Но на Луне на протяжении 14 земных суток
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ткани в интернет магазине «Атлас»Особенности кредита под залог недвижимостиЗаработок в интернетеЛодочный мотор ГладиаторПервый займ на карту под 0 процентовNASA озвучило новый план по восстановлению связи с OpportunityПреимущества электронной сигаретыПочему телескопы не видят Планету-Х?


Свежие Статьи
Проросшее на Луне растение погибло

Проросшее на Луне растение погибло

Хаббл» показал удивительные погодные явления Урана и Нептуна

Хаббл» показал удивительные погодные явления Урана и Нептуна

Вещественный состав Вселенной непрерывно меняется

Вещественный состав Вселенной непрерывно меняется

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+