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Вещественный состав Вселенной непрерывно меняется

Вещественный состав Вселенной непрерывно меняется


Состав Вселенной – химические элементы, которые являются «строительными кирпичиками» каждого фрагмента материи – все время меняется и эволюционирует, до тех пор, пока в ней происходит рождение и гибель звезд.
Описание особенностей формирования этих элементов в ходе различных этапов жизненного цикла звезд во Вселенной представлено в новой обзорной статье, опубликованной в журнале Science.
«Во Вселенной произошло большое число очень интересных изменений, в ходе которых существенно возросло общее число элементов, составляющих Периодическую таблицу», - рассказала главный автор статьи Дженифер Джонсон, профессор астрономии из Университета штата Огайо, США.
«В течение 100 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной не существовало ничего, кроме водорода, гелия и лития. А затем возникли углерод и кислород, а также другие важные элементы. И теперь мы имеем во Вселенной всю современную Периодическую таблицу, насчитывающую более сотни элементов».
Основным источником элементов Периодической таблицы, открытой в 1869 г. великим русским ученым-химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым, во Вселенной являются звезды. Раннюю Вселенную наполняли лишь водород и гелий, и лишь после формирования в ней первых звезд начали образовываться более тяжелые элементы. В ходе высокоэнергетических процессов синтеза, протекающих в недрах звезд, формируются относительно тяжелые элементы, в то время как самые тяжелые элементы Периодической таблицы образуются при взрывах звезд и рассеиваются в окружающем пространстве, чтобы затем войти в состав звезд более поздних поколений, пояснила Джонсон.
12 февраль 2019 /
Космос и Нло
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