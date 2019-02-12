Хаббл» показал удивительные погодные явления Урана и Нептуна

Как и на Земле, у Урана и Нептуна имеется сменяемость сезонов, которая, как предполагают, планетологи, определяет некоторые особенности их атмосферы. Однако времена года на этих планетах длятся гораздо дольше чем на Земле, растягиваясь на целые десятилетия.Космический телескоп NASA «Хаббл» в ходе очередного наблюдения за этими газовыми гигантами сделал несколько фотографий, на которых отчетливо наблюдаются весьма интересные атмосферные явления. У Нептуна (справа на фотографии выше) – загадочный темный шторм, чьи причины появления пока неясны, у Урана (слева на фото) – огромный ураган.В настоящий момент на Северном полушарии Нептуна бушует загадочный темный шторм. Как правило он начинается, когда на Южном полушарии планеты идет летний сезон. Наблюдения «Хаббла» за этим загадочным явлением с 1993 года стало уже четвертым. Изображения первых двух темных ураганов Нептуна были получены межпланетным зондом «Вояджер-2» в 1989 году, когда аппарат пролетал мимо планеты. «Хаббл» является на данный момент единственным достаточно чувствительным телескопом, способным разглядеть эти погодные условия на Нептуне.Согласно данным ученых из Калифорнийского университета в Беркли, затемнения атмосферы на планете наблюдаются каждые 4-6 лет на различных высотах и исчезают примерно через каждые 2 года. Последний такой шторм в Северном полушарии планеты «Хаббл» обнаружил в сентябре 2018-го. Его диаметр составил около 11 000 километров.На полученной фотографии с правой стороны темного шторма отчетливо наблюдаются яркие белые «побочные облака». Телескоп «Хаббл» наблюдал аналогичные образованиями и во время предыдущих штормов. По мнению астрономов NASA, эти облака образуются, когда атмосферные потоки окружающего пространства отводятся вверх вдоль темного вихря, что вызывает замерзание содержащихся в них частиц метана. Исследователи отмечают, что подобные облака (только не из метана) могут появляться и на Земле. Они носят название лентикулярных. На нашей планете это довольно редкое явление, чаще всего наблюдаемое над горами, что является очередной загадкой для исследователей, поскольку у Нептуна нет твердой поверхности. Длинное, тонкое облако в левой части темного шторма – это временное атмосферное образование, не относящееся к этой штормовой системе, отмечается на сайте агентства NASA.Причины появления темного шторма в атмосфере Нептуна ученым пока неизвестны, но, как и Большое Красное Пятно Юпитера (самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе), темный вихрь Нептуна вращается против часовой стрелки (создавая область антициклона) и, судя по всему, поднимает вверх нижние атмосферные слои планеты.Данные за 2016 год, полученные «Хабблом» в ходе наблюдения за планетой, указывают на то, что появлению вихря Нептуна предшествовал повышенный рост облачности в регионе, где сейчас находится шторм. Эти же данные говорят в пользу того, что сам вихрь, вероятнее всего, образуется гораздо глубже в атмосфере Нептуна и становится видимым только после того, как его верхушка достигает более высоких слоев атмосферы планеты.Астрономы считают, что причиной возникновения шторма на Уране, который белой шапкой закрыл северный полюс ледяного гиганта, является уникальное вращение космического тела.В отличие от любой другой планеты Солнечной системы, Уран опрокинут почти на бок. Из-за этого наклона в течение лета Солнце светит почти прямо на северный полюс и никогда не заходит. Уран сейчас приближается к середине летнего сезона, и область полярной шапки становится все более заметной. Этот полярный колпак мог образоваться в результате сезонных изменений атмосферного потока.Наблюдение и анализ погодных явлений в атмосферах этих планет поможет ученым лучше разобраться в различиях и аналогичных особенностях атмосфер других планет Солнечной системы, включая земную.