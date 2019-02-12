Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?

Некоторые компании всерьез рассматривают возможность добычи полезных ископаемых на Луне. Но существуют ли какие-то правила, регулирующие этот процесс, и кому в принципе принадлежат сокровища лунных недр? Прошло почти 50 лет с момента, когда Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества, — сказал тогда американский астронавт. Эта фраза стала крылатой. Затем к нему присоединился его коллега Базз Олдрин. Спустившись по ступеням посадочного лунного модуля «Орел», он посмотрел на пустынный ландшафт и сказал: «Великолепное запустение». Они были участниками миссии «Аполлон 11», состоявшейся в июле 1969 года.
Последний раз человек ходил по Луне в 1972 году, но в ближайшее время ситуация может кардинально поменяться. Последний раз человек ходил по Луне в 1972 году, но в ближайшее время ситуация может кардинально поменяться. Уже несколько компаний заявили о желании провести там геологоразведочные работы и по возможности начать добычу полезных ископаемых, которые включают золото, платину и другие редкие на Земле элементы.
В начале января китайский космический зонд «Чанъэ-4» с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны. Станция провела первый эксперимент по выращиванию растений на Луне, в результате которого доставленные туда семена дали ростки. Ученые надеются применить результаты тестов при создании лунной экспериментальной базы. Японская компания iSpace планирует создать транспортную платформу Земля-Луна и провести исследования воды, находящейся в твердом состоянии в кратерах на полюсах Луны. С учетом происходящего, существуют ли какие-то законы, которые бы охраняли описанное Олдрином запустение? И может ли единственный естественный спутник Земли превратиться в место коммерческих и политических передряг, которое делят ради добычи полезных ископаемых? Принадлежность небесных тел начали обсуждать с самого начала полета человека в космос, то есть во времена холодной войны. Пока в НАСА планировали отправить первых астронавтов на Луну, ООН разработала договор о космосе, который был подписан в 1967 году. Среди одобривших его стран были США, СССР и Великобритания.
Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами.
Договор о космосе ООН 1967 год Глава компании Alden Advisers Джоан Уилер называет соглашение Великой хартией вольностей в космосе. Благодаря ее существованию водружение государственного флага на Луне (а именно так поступили Армстронг и другие астронавты) совершенно ничего не значит, потому что юридически «застолбить» там территорию не может никто — ни человек, ни компания, ни страна, сказала Уилер. В практическом смысле до 1969 года вопрос о правах владением территориями Луны и разработку ее недр был неактуален. Но благодаря развитию технологий коммерческая добыча полезных ископаемых на спутнике Земли уже не кажется фантастикой из далекого будущего. В 1979 в ООН было принято Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое еще называют «Лунным соглашением». В нем провозглашается принцип исключительно мирного использования Луны и подчеркивается, что строительство и выбор расположения лунных станций необходимо согласовывать с ООН, объяснив при этом причины их возведения. В документе говорится, что Луна и ее полезные ископаемые являются общим достоянием всего человечества, а государства-участники обязуются «установить международный режим, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время». Главная проблема «Лунного соглашения» в том, что его ратифицировали лишь 11 стран. Среди них — Франция и Индия. Другие страны с космическими программами, в числе которых Китай, США и Россия, документ не подписали. Также осталась в стороне и Британия. По словам Уилер, следить за выполнением положений, содержащихся в соглашениях, крайне непросто. Этим должны заниматься сами страны, подписавшиеся под этими документами и включившие их в свое законодательство. Они должны следить за тем, что отдельные люди и компании следуют букве закона.
Документ 1955 года о собственности участка на Луне. Фото: Getty Images Бывший главный редактор «Журнала о космическом праве» Джоан Айрин Габринович считает, что международные соглашения ничего не гарантируют. На их выполнение влияет смесь политики, экономики и общественного мнения, сказала она. В последние годы существующие соглашения, запрещающие государствам забирать в собственность небесные тела, активно проверяются на прочность. В 2015 году в США была принят закон о конкуренции в вопросе коммерческих космических запусков, в котором говорится о праве граждан добывать полезные ископаемые из астероидов. Он не распространятся на Луну, но его механизм действия в принципе может быть расширен. Один из основателей компании Planetary Resources Эрик Андерсон назвал этот закон самым великим в истории признанием права собственности. В 2017 году аналогичный закон приняли в Люксембурге. В нем говорится о праве собственности на ресурсы, обнаруженные в космосе. Заместитель премьер-министра Этьен Шнайдер сказал, что благодаря этому закону Люксембург станет европейским первопроходцем и лидером в этой области. Стремление к исследованиям и коммерциализации, безусловно, есть. Все больше стран изъявляют желание помогать в этом компаниям. «Понятно, что добыча полезных ископаемых, либо для транспортировки на Землю, либо для использования их в производстве на Луне, является полной противоположностью принципу «не навреди», — сказала адвокат фирмы Naledi Space Law and Policy Хелен Нтабени. По ее словам, можно сказать, что США и Люксембург нахрапом отказались выполнять постановления договора о космосе. «Я очень сомневаюсь, что высокоморальный принцип о совместном исследовании космоса странами с равными правами будет сохранен», — сказала она.
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