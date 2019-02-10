Шесть способов попасть в космос

Всякий раз, когда мы пишем, что Virgin Galactic и Blue Origin утверждают, что стали ближе к космическому туризму, кто-то закатывает глаза. Конечно, все больше людей собирается в космос, но вы их знаете? Это не я и не вы. Для тех, кто не имеет миллионов на счету, но в детстве хотел быть космонавтов (вроде меня), шанс попасть в космос все равно кажется несбыточной мечтой. Но насколько он мал? Давайте посмотрим, как люди вроде нас с вами могут попасть в космос и сколько нам придется для этого ждать.Как попасть в космос?Во-первых, нам нужно начать выводить больше людей в космос.Компании космического туризма известны своей непунктуальностью. Virgin Galactic, наконец, впервые вышла в космос в 2018 году после нескольких лет отложенных сроков. SpaceX отказалась от плана доставить двух людей на Луну на борту ракеты Falcon Heavy к концу 2018 года, чтобы посадить туристов на Starship (ранее известный как BFR).Но все идет к тому, что звезды готовы к космическому туризму (каламбур присутствует). Blue Origin уже десять раз проверила свою ракету для туристов и планирует вывезти людей в космос до конца этого года. Virgin Galactic проведет еще больше испытательных полетов в этом году и планирует вывести соучредителя компании Ричарда Брэнсона в космос к середине 2019 года, чтобы начать коммерческие полеты. Назван первый платежеспособный турист SpaceX: японский предприниматель-миллиардер Юсаку Мэйзава. На самом деле, похоже на то, что частные лица скоро смогут попасть в космос — при наличии денег.Сколько стоит попасть в космос?Туристы отправлялись в космос на российских ракетах с начала 2000-х, но цена за поездку составляла от 20 до 40 миллионов долларов. Полеты Virgin Galactic в сравнении кажутся почти бесплатными. Компания уже составила очередь из 700 человек, которые готовы заплатить 200-250 тысяч долларов за полет в космос. Правда, мы пока не слышали, сколько будет стоить билет от SpaceX или Blue Origin.Что же должно произойти, чтобы эти билеты оказались в пределах позволенного моим кошельком? Да, все первые туристы будут богачами, но авиаперелеты начинались с того же — были рискованными и дорогими. Не ожидайте, что расходы будут сокращаться так же быстро, как на рейсах авиакомпаний, поскольку спрос на космические путешествия не так уж и высок. Многие вообще не заинтересованы в том, чтобы лететь в космос. Но тенденция к снижению стоимости уже наметилась.С финансовой точки зрения, снижение цен отвечает интересам этих космических компаний. «Они могут сделать две вещи, чтобы получить деньги. Первое — предварительная продажа билетов», говорит исследователь аэронавтики и астронавтики Маркус Герстер из MIT. «Второе — начать с более высоких цен, скажем, 2 миллиона долларов, и продать тем, кто будет готов заплатить. Когда все желающие отлетали, вы снижаете цены». Чем больше конкурентов появится на рынке, тем ниже будут цены.Итак, вот ваши варианты попасть в космос как можно скорее:Некоммерческая организация Space for Humanity утверждает, что предлагает бесплатные поездки в космос людям, которые в обычных условиях не имели бы возможности туда отправиться. Организация надеется, что привнесение большего разнообразия в космические путешествия создаст образцы для подражания для людей со всего мира и распространит ажиотаж на тему космоса среди новых групп. Хотя они не разглашают источники своего финансирования, исполнительный директор организации Рэйчел Лайонс говорит, что в их ближайших планах отправить в течение следующих двух лет от шести до восьми человек за пределы Земли. И они не стесняются в выражениях. Лайонс говорит, что Space for Humanity «намерена стать самым активным скупщиком билетов». Как же получить один из этих слотов? Подать заявку на сайте. Попробуйте, чего уж.Да, этот вариант достаточно нишевый, но первый клиент SpaceX выкупил весь корабль, а не только одно место, и раздал другим бесплатно. Он ищет художников, которые смогут разделить его опыт. Если другие первопроходцы также будут брать с собой тех, кто не может позволить себе билет, это поможет сделать доступ к космосу более простым для всех.Прежде чем Blue Origin отправит в космос платных клиентов, она выведет туда своих сотрудников, так что работа в компании позволит вам получить бесплатную поездку.Почему бы не пойти по традиционному маршруту? Если вы действительно любите космос, вероятно, дешевле будет получить степень, необходимую для того, чтобы стать кандидатом в космонавты, нежели купить билет.Можно отправиться в одну из известных компаний и заплатить больше, а можно отправиться в малоизвестную компанию и заплатить 100 000 долларов. Менее дорогие варианты, как правило, не окупались. XCOR, которая предлагала самые дешевые билеты в космос, обанкротилась, в результате чего сотни людей потеряли свои 100 000 долларов и ближе к космосу не стали. Некоторые альтернативные провайдеры вроде WorldView отложили свои планы по туризму в пользу более прибыльных историй.Да, это не лучший вариант, но — практично. Если вы не можете позволить себе полет прямо сейчас, вернитесь через пять лет (возможно, удастся сэкономить немного денег). По оценкам Герстера, после того, как компания выполнит около тысячи рейсов хотя бы с пятью пассажирами, она сможет снизить цены вдвое. Несмотря на то, что это все еще дорого, 50-процентная скидка никому не повредит. К тому же, все богатые люди, вероятнее всего, полетят раз в жизни. Новых туристов придется ждать целое поколение.