Тайны мира » Космос и Нло » Ученый рассказал, как защитить лунную базу от радиации
Ученый рассказал, как защитить лунную базу от радиации
Сооружения будущей посещаемой российской лунной базы надо засыпать грунтом на метр, чтобы защитить космонавтов от радиации и вспышек на Солнце, считает президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, советник генерального директора ЦЭНКИ по науке Игорь Бармин.
"Обваловку сооружений (базы) реголитом (лунный грунт. - ред.) необходимо сделать на Луне обязательно, потому что там достаточно сложная радиационная обстановка. По нашим прежним оценкам, достаточно было полуметра реголита, а по нынешним воззрениям... - где-то до метра реголита позволяет обеспечить надежную защиту от всех видов излучений, включая высокоэнергичные космические лучи и потоки от Солнца даже в период солнечных вспышек, которые в противном случае были бы губительны для человека, который находился бы на поверхности", - сказал он в видеоролике, размещенном в пятницу на Youtube-канале "Роскосмос ТВ".
Бармин также отметил, что для создания лунной базы необходимо использовать жилые модули, полностью изготовленные на Земле, которые затем ракетами-носителями доставляются на место строительства. Он также сказал, что для создания научных комплексов и посещаемой базы на Луне необходимо решить задачу точных посадки и навигации.
10 февраль 2019 /
Похожие новости
Роскосмос намерен строить лунную базу
Согласно проекту новой федеральной космической программы, Роскосмос предполагает создать базу на Луне. Для проектирования лунных кранов, экскаваторов и другой техники ведомство планирует выделить
Лунные пещеры превратят в базы для землян
Первые базы жителей Земли на Луне будут размещаться в естественных пещерах, обнаруженных недавно на спутнике нашей планеты космическими аппаратами. Об этом рассказал начальник Центра подготовки
Русские думают разместить лунную базу в лавовых пещерах ("Reuters", Великобритания)
19.10.11 Если Соединенные Штаты отправили на Луну первого человека, то российские ученые и исследователи космоса сейчас ставят перед собой новую цель – основать лунную колонию. Обнаруженные на Луне
Россия начнёт освоение Луны в 2030 году
Лунный полигон и база для добычи полезных ископаемых появятся на Луне в 2030 году. Об этом говорится в проекте Концепции российской лунной программы, разработанный предприятиями Роскосмоса,
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ