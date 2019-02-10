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Ученый рассказал, как защитить лунную базу от радиации

Ученый рассказал, как защитить лунную базу от радиации


Сооружения будущей посещаемой российской лунной базы надо засыпать грунтом на метр, чтобы защитить космонавтов от радиации и вспышек на Солнце, считает президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, советник генерального директора ЦЭНКИ по науке Игорь Бармин.
"Обваловку сооружений (базы) реголитом (лунный грунт. - ред.) необходимо сделать на Луне обязательно, потому что там достаточно сложная радиационная обстановка. По нашим прежним оценкам, достаточно было полуметра реголита, а по нынешним воззрениям... - где-то до метра реголита позволяет обеспечить надежную защиту от всех видов излучений, включая высокоэнергичные космические лучи и потоки от Солнца даже в период солнечных вспышек, которые в противном случае были бы губительны для человека, который находился бы на поверхности", - сказал он в видеоролике, размещенном в пятницу на Youtube-канале "Роскосмос ТВ".
Бармин также отметил, что для создания лунной базы необходимо использовать жилые модули, полностью изготовленные на Земле, которые затем ракетами-носителями доставляются на место строительства. Он также сказал, что для создания научных комплексов и посещаемой базы на Луне необходимо решить задачу точных посадки и навигации.
10 февраль 2019 /
Космос и Нло
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