Ученый рассказал, как защитить лунную базу от радиации

Сооружения будущей посещаемой российской лунной базы надо засыпать грунтом на метр, чтобы защитить космонавтов от радиации и вспышек на Солнце, считает президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, советник генерального директора ЦЭНКИ по науке Игорь Бармин."Обваловку сооружений (базы) реголитом (лунный грунт. - ред.) необходимо сделать на Луне обязательно, потому что там достаточно сложная радиационная обстановка. По нашим прежним оценкам, достаточно было полуметра реголита, а по нынешним воззрениям... - где-то до метра реголита позволяет обеспечить надежную защиту от всех видов излучений, включая высокоэнергичные космические лучи и потоки от Солнца даже в период солнечных вспышек, которые в противном случае были бы губительны для человека, который находился бы на поверхности", - сказал он в видеоролике, размещенном в пятницу на Youtube-канале "Роскосмос ТВ".Бармин также отметил, что для создания лунной базы необходимо использовать жилые модули, полностью изготовленные на Земле, которые затем ракетами-носителями доставляются на место строительства. Он также сказал, что для создания научных комплексов и посещаемой базы на Луне необходимо решить задачу точных посадки и навигации.