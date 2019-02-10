Китайский луноход пережил первую ночь на обратной стороне Луны

Китайские аппараты миссии «Чанъэ-4», в начале января этого года впервые в истории совершившие мягкую посадку на поверхность обратной стороны естественного спутника Земли, пережили первую лунную ночь, сообщает портал Space.com со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). Луноход «Юйту-2» (дословно «Нефритовый кролик 2»), и посадочный модуль «Чанъэ-4» находятся в хорошей форме после первой суровой проверки холодом, говорится в сообщении.Поскольку Луна находится в приливном захвате (период обращения спутника вокруг своей оси совпадает с периодом его обращения вокруг Земли, поэтому одна сторона Луны постоянно обращена к Земле) сутки на спутнике длятся гораздо дольше, чем на Земле. День на Луне длится 14 земных суток, столько же длится и лунная ночь. Спустя всего несколько дней с момента высадки аппаратов на поверхность лунного кратера Карман наступила лунная ночь. В итоге обоим пришлось в течение двух недель обходится без солнечного света, находясь в режиме гибернации. В CNSA сообщают, что «Юйту-2» проснулся в среду на этой неделе в 20:39 по пекинскому времени (15:39 мск.). Посадочный модуль вышел из спячки 24 часами позже.Китайский лунный посадочный модуль «Чанъэ-4» на поверхности обратной стороны Луны. Фото получено с камеры китайского лунохода «Юйту-2»В китайском космическом агентстве также добавили, что канал для связи и передачи данных между центром управления миссией на Земле и аппаратами, работающими на обратной стороне спутника, полностью стабилен. Он поддерживается спутником-ретранслятором Цюэцяо, расположившимся за Луной. Оба аппарата вышли из спящего режима самостоятельно после того, как установленные на них датчики определили воздействие прямого солнечного света, опустившегося в кратер Карман, являющегося частью бассейна Южный полюс — Эйткен (самый крупный кратер на Луне). Все ключевые научные инструменты аппаратов теперь работают в штатном режиме, говорится в сообщении. В настоящий момент луноход находится примерно в 18 метрах севернее посадочного модуля.Луноход «Юйту-2» спустившийся с трапа посадочного модуля «Чанъэ-4» вскоре после исторической высадки на обратную сторону Луны 3 января 2019 года«Согласно измерениям посадочного модуля «Чанъэ-4», температура верхнего слоя грунта на обратной стороне Луны ниже, чем указана в данных, полученных американской миссией «Аполлон» на поверхности ближней стороны. Вероятно, это связано с отличием состава грунта на разных сторонах Луны. Нам требуется более тщательный анализ», — приводит слова исполнительного директора проекта «Чанъэ-4» Чжэня Хэ информационное агентство «Синьхуа».Оба аппарата оснащены радиоизотопными источниками тепла. Помимо этого, у посадочного модуля имеется множество температурных датчиков, позволивших провести температуры в ночное время. Информацию об измерениях приводит Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).«Согласно данным, переданным лунным зондом на Землю, ночная температура в январе на поверхности обратной стороны Луны опускается до минус 190 градусов Цельсия», — говорится в сообщении CASC.Место высадки аппаратов миссии «Чанъэ-4» сфотографированное орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance OrbiterНапомним, что миссия «Чанъэ-4» была успешно запущена с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача посадочного модуля и лунохода заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. До начала лунной ночи модуль «Чанъэ-4» выполнил первый биологический эксперимент на обратной стороне Луны. Вместе с зондом на спутник были отправлены несколько биологических образцов. До смены лунных суток удалось взрастить одно из семян хлопка. Растение быстро погибло, когда на спутнике наступила ночь.