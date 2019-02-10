Звезда Эта Киля скоро затмит туманность Гомункул

Эта Киля является одной из самых известных переменных звезд в истории астрономии. В начале 19 века блеск светила начал стремительно увеличиваться. К 1843 году Эта Киля стала второй по яркости звездой на земном небе после Сириуса. Астрономы назвали это событие «Великой вспышкой». Однако Эта Киля блистала недолго. Уже через несколько лет яркость звезды стала уменьшаться. Сейчас она находится на грани видимости невооруженным глазом.В 20 веке астрономы обнаружили, что Эта Киля окружена биполярной туманностью. Она получила название Гомункул. Туманность состоит из вещества, выброшенного звездой в ходе «Великой вспышки». Наблюдения показывают, что оно расширяется со скоростью до 670 км/с. Сравнивая сделанные в разные годы снимки туманности можно заметить постепенное изменение ее формы.Мы наблюдаем Гомункул благодаря тому, что сама звезда Эта Киля закрыта плотными пылевыми облаками, блокирующими большую часть ее видимого света. Туманность, наоборот, хорошо видна, поскольку она в 200 раз больше затеняющего облака, и ее яркость практически не изменяется. Но, если верить результатам недавнего исследования, представленного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, нынешнее дел не продлится долго.Международная команда астрономов провела расчеты, которые показали, что к середине 2030-х годов окружающее Эта Киля пылевое облако рассеется. Когда это произойдет, видимый блеск звезды резко увеличится, из-за чего она станет намного ярче своего газопылевого окружения и попросту затмит Гомункул. В результате, мы потеряем возможность любоваться этой великолепной туманностью.Впрочем, у этого события есть и свои плюсы. Астрономы, наконец, смогут увидеть саму звездную систему Эта Киля. Считается, что она состоит из двух компонентов: светила с массой в 100 солнечных, и ее спутника, который весит как 30 Солнц. Но это приблизительные оценки. Как же дела обстоят на самом деле станет понятно, когда рассеется пыль.