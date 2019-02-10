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Ультима Туле имеет намного более плоскую форму чем предполагалось

Ультима Туле имеет намного более плоскую форму чем предполагалось


Команда группы сопровождения миссии «Новые горизонты» опубликовала крайне впечатляющую анимацию. Она составлена из изображений, сделанных 1 января 2019 года. На них можно увидеть койпероид Ультима Туле (2014 MU69) — самый далекий объект Солнечной системы, исследованный с близкого расстояния земным посланцем.

Анимация составлена из 14 снимков, полученных «Новыми горизонтами» через 10 минут после максимального сближения с «Ультима Туле». Все изображения были сделаны с большой выдержкой. Поэтому, на них видны фоновые звезды. Центральный кадр анимации был получен, когда станция находилась на расстоянии 8862 км от поверхности койпероида.
Первые детальные снимки Ультима Туле, сделанные «Новыми горизонтами» во время приближения к койпероиду, показывали, что он состоит из двух сферических частей и чем-то напоминает снеговика. Но порой первое впечатление может быть обманчиво. Новая анимация состоит из снимков, сделанных с другого ракурса. И хоть в момент съемки большая часть койпероида не освещена Солнцем, его силуэт можно различить благодаря покрытию фоновых звезд. Совместив сделанные после пролета изображения с результатами более ранних наблюдений, астрономы получили возможность более точно оценить форму койпероида.
Ультима Туле имеет намного более плоскую форму чем предполагалось

Ультима Туле имеет намного более плоскую форму чем предполагалось

Оказалось, что на самом деле обе части «Ультима» Туле не имеют сферической формы. Больший компонент (Ультима) скорее похож на гигантский блин. Что касается меньшего компонента (Туле), то исследователи образно сравнили его с «погнутым грецким орехом».
Ультима Туле имеет намного более плоскую форму чем предполагалось

Предполагаемая форма Ультима Туле. Вверху — старая модель. Внизу — более совершенная модель, основанная на новых данных.
По словам специалистов миссии, ранее они никогда не встречали похожих тел в Солнечной системы. Ультима Туле оказался намного более плоским объектом, чем предполагалось. Уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, что результаты пролета койпероида окажут существенное влияние на принятые модели формирования планетезималей в молодой Солнечной системе.
10 февраль 2019 /
Космос и Нло
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