Уточнены размеры метеорита упавшего на Луну во время затмения

Во время состоявшегося 21 января полного лунного затмения многие астрономы заметили вспышку. Она наблюдалась в момент наступления полной фазы у одного из «краев» диска Луны. Вспышка была вызвана падением на ее поверхность метеорита. Подобные столкновения не являются чем-то уникальным. По некоторым оценкам, они происходят каждые несколько часов. Просто, как правило, их не видно из-за отражаемого Луной солнечного света.Команда колумбийских астрономов попыталась уточнить размеры лунного импактора. После изучения изображений вспышки и консультаций с коллегами, исследователи пришли к выводу, что его масса составлял от 7 до 40 кг при диаметре от 10 до 27 см. Метеорит врезался в лунную поверхность в районе Моря Влажности на скорости 47 тыс. км/ч. Удар привел к формированию облака горячего материала, рассеявшегося примерно за треть секунды. После падения на поверхности Луны появился новый кратер диаметром от 5 до 10 м. Возможно, что в будущем его смогут сфотографировать находящиеся на окололунной орбите автоматические станции.Скорее всего, метеорит являлся частью группы Атоны. Так называют группу околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны. К ним, в частности, относится известный астероид Апофис (99942 Apophis). В 2029 г. он пройдет на расстоянии 32 тыс. км от поверхности нашей планеты.