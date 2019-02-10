Тайны мира » Космос и Нло » Уточнены размеры метеорита упавшего на Луну во время затмения
Уточнены размеры метеорита упавшего на Луну во время затмения
Во время состоявшегося 21 января полного лунного затмения многие астрономы заметили вспышку. Она наблюдалась в момент наступления полной фазы у одного из «краев» диска Луны. Вспышка была вызвана падением на ее поверхность метеорита. Подобные столкновения не являются чем-то уникальным. По некоторым оценкам, они происходят каждые несколько часов. Просто, как правило, их не видно из-за отражаемого Луной солнечного света.
Команда колумбийских астрономов попыталась уточнить размеры лунного импактора. После изучения изображений вспышки и консультаций с коллегами, исследователи пришли к выводу, что его масса составлял от 7 до 40 кг при диаметре от 10 до 27 см. Метеорит врезался в лунную поверхность в районе Моря Влажности на скорости 47 тыс. км/ч. Удар привел к формированию облака горячего материала, рассеявшегося примерно за треть секунды. После падения на поверхности Луны появился новый кратер диаметром от 5 до 10 м. Возможно, что в будущем его смогут сфотографировать находящиеся на окололунной орбите автоматические станции.
Скорее всего, метеорит являлся частью группы Атоны. Так называют группу околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны. К ним, в частности, относится известный астероид Апофис (99942 Apophis). В 2029 г. он пройдет на расстоянии 32 тыс. км от поверхности нашей планеты.
10 февраль 2019 /
Похожие новости
Ученые наблюдали за тем, как метеорит врезался в Луну
Метеорит, упавший на поверхность Луны, вызвал настолько яркую вспышку, что ее можно было наблюдать невооруженным взглядом. Падение метеорита зафиксировало NASA. Космический объект, размером около 30
На Луне открыт новый кратер
Метеорит, упавший на поверхность нашего естественного спутника в 2013 году, создал новый кратер. 17 марта 2013 года на лунную поверхность упал метеорит, что спровоцировало создание нового
"Папа" челябинского метеорита прилетит в марте 2014-го
Чешские астрономы рассказали, что Челябинский метеорит откололся от астероида, который был открыт в 1999 году. По информации иностранных СМИ, астрономы указали почти идентичные орбиты этих 2-х
Ученый: Челябинский метеорит летел к Земле более миллиона лет
ХЕЛЬСИНКИ, 5 декабря. Метеорит, ворвавшийся в атмосферу Земли над Челябинском, был частью более крупного астероида, который, вполне возможно, до сих пор кружит в Солнечной системе, считает
Астрономы зафиксировали падение крупного астероида на Луну
Земной естественный спутник Луна не имеет своей атмосферы, и по этой причине на него частенько падают астероиды и другие мелкие космические объекты. Ранее астрономам удавалось наблюдать явления
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ