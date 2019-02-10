В космосе нашли гигантское соляное кольцо

Вести долгие наблюдения на сверхсовременном телескопе, чтобы в 1500 световых годах от Земли найти... пищевую соль. Да, Вселенная умеет удивлять.Звезда Orion Src1 — молодая по космическим меркам и очень крупная. Ее масса примерно в 15 раз больше солнечной. Этого гиганта можно назвать «галактическим младенцем», он все еще «спеленут» в кокон из пыли и газа. И в этом коконе ученые нашли кое-что интересное.Наблюдая за Orion Src1, ученые установили, что в ее протопланетном диске содержится огромное количество соли — примерно один секстиллион, или же 1*10 21 килограммов. Для наглядности: столько же весит содержимое всех земных океанов. Основу этого гигантского соляного кольца составляет обычная кухонная соль — хлорид натрия, но есть и другие подобные молекулы (например, хлорид калия).Соль формирует вокруг звезды тороидальную структуру, со внешним радиусом около 60 астрономических единиц и с очень большим разбросом температур — от -175 градусов Цельсия на внешнем краю до 3700 градусов — на внутреннем. Вообще, в самом обнаружении солей в космосе нет ничего необычного. Но ранее ученые находили молекулы соли только в спектре очень старых космических объектов. «Такое обнаруживалось только в отслаивающихся оболочках умирающих звезд, и поэтому пока что не знаем, как интерпретировать наше открытие. Можно сказать только одно — условия формирования звезды очень необычны», — говорит ведущий автор исследования Адам Гинзбург.