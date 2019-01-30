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У пролетевшего мимо Земли астероида обнаружили луну

У пролетевшего мимо Земли астероида обнаружили луну


В понедельник, 7 января, всего в 4,5 миллиона километров от Земли пролетел астероид 2016 AZ8. Сотрудники астрономической обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико зафиксировали приближающийся космический камень и с помощью радара обнаружили, что у AZ8 есть луна.
Согласно полученным данным, основной элемент двойной системы представляет собой почти идеальную сферу диаметром 430 метров, а его луна имеет более вытянутую форму, похожую на сигару длиной 180 метров.
Двойные астероиды не так редки, как вы могли подумать. Исследования показывают, что около 15 % околоземных астероидов имеют луну. В далеком прошлом они врезались в Землю, образуя кратеры двойного воздействия, как, например, кратер в шведской провинции Емтланд.
В будущем не исключено, что космическим агентствам придется отклонить или уничтожить летящий к нам двойной астероид, поэтому изучение их свойств важно для защиты планеты.
30 январь 2019 /
Космос и Нло
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