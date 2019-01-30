У пролетевшего мимо Земли астероида обнаружили луну

В понедельник, 7 января, всего в 4,5 миллиона километров от Земли пролетел астероид 2016 AZ8. Сотрудники астрономической обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико зафиксировали приближающийся космический камень и с помощью радара обнаружили, что у AZ8 есть луна.Согласно полученным данным, основной элемент двойной системы представляет собой почти идеальную сферу диаметром 430 метров, а его луна имеет более вытянутую форму, похожую на сигару длиной 180 метров.Двойные астероиды не так редки, как вы могли подумать. Исследования показывают, что около 15 % околоземных астероидов имеют луну. В далеком прошлом они врезались в Землю, образуя кратеры двойного воздействия, как, например, кратер в шведской провинции Емтланд.В будущем не исключено, что космическим агентствам придется отклонить или уничтожить летящий к нам двойной астероид, поэтому изучение их свойств важно для защиты планеты.