NASA озвучило новый план по восстановлению связи с Opportunity

Сотрудники Лаборатории реактивного движения не намерены сдаваться и предпримут еще одну попытку вернуть Opportunity, пока не стало слишком поздно.Во время пылевой бури, которая началась на Марсе 1 июня прошлого года, специалистам NASA пришлось перевести марсоход Opportunity в кризисный режим. Из-за низких температур и недостаточного количества света его батарея не могла функционировать нормально.На протяжении земного лета пылевая буря разрасталась и в итоге охватила всю планету. Однако ближе к осени она начала ослабевать. Тем не менее сотрудники Космического агентства нашли Opportunity не сразу. Только 20 сентября при помощи межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) они увидели аппарат с орбиты. Тогда же были предприняты попытки его «оживить».Одиннадцатого сентября NASA начало 45-дневную кампанию «активного прослушивания», посылая сигналы через сеть дальней космической связи. После этого они предполагали перейти к стадии пассивного поиска и начать прослушивание записей, сделанных чувствительным широкополосным приемником радиочастот. Пассивную стадию предполагалось завершить к февралю 2019-го, но сейчас сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) предложили новый план. Говорит Джон Каллас (John Callas), менеджер программы Opportunity:«За последние семь месяцев мы пытались связаться с марсоходом более 600 раз. Хотя за это время до нас не дошло ни одного ответного сигнала, а вероятность его услышать с каждым днем только уменьшается, мы продолжим искать любые разумные решения, которые восстановят связь. Новая стратегия дополнит те, которые мы применяли до этого».Специалисты предположили три сценария. Первый — главный радиопередатчик Opportunity в X-диапазоне вышел из строя. Второй — сломались оба радиопередатчика, и третий — сместилось значение времени во внутренних часах ровера. Чтобы проверить их, инженеры попытаются переключить аппарат на резервный радиопередатчик и сбросить значение внутренних часов, а затем вызвать ответ через дециметровые волны.Сейчас, по словам специалистов, начинается критический период. Сезон ветров на Марсе подходит к концу, а это значит, что надежды на очистку солнечных панелей от пыли больше не будет. В то же время в южную часть планеты вскоре придет зима: температура упадет, а переохлаждение может нанести непоправимый ущерб аккумулятору аппарата. Поэтому сотрудники NASA используют последний шанс, чтобы спасти Opportunity.Недавно стало известно, что Трамп предложил NASA неограниченный бюджет взамен на отправку людей на Марс. В экземпляре предварительного инсайдерского отчета о деятельности администрации Трампа утверждается, что действующий президент США предложил исполняющему обязанности руководителя NASA безлимитное финансирование, если удастся отправить людей на Красную планету до окончания его первого срока.