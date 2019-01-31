NASA озвучило новый план по восстановлению связи с Opportunity
Сотрудники Лаборатории реактивного движения не намерены сдаваться и предпримут еще одну попытку вернуть Opportunity, пока не стало слишком поздно.
Во время пылевой бури, которая началась на Марсе 1 июня прошлого года, специалистам NASA пришлось перевести марсоход Opportunity в кризисный режим. Из-за низких температур и недостаточного количества света его батарея не могла функционировать нормально.
На протяжении земного лета пылевая буря разрасталась и в итоге охватила всю планету. Однако ближе к осени она начала ослабевать. Тем не менее сотрудники Космического агентства нашли Opportunity не сразу. Только 20 сентября при помощи межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) они увидели аппарат с орбиты. Тогда же были предприняты попытки его «оживить».
Одиннадцатого сентября NASA начало 45-дневную кампанию «активного прослушивания», посылая сигналы через сеть дальней космической связи. После этого они предполагали перейти к стадии пассивного поиска и начать прослушивание записей, сделанных чувствительным широкополосным приемником радиочастот. Пассивную стадию предполагалось завершить к февралю 2019-го, но сейчас сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) предложили новый план. Говорит Джон Каллас (John Callas), менеджер программы Opportunity:
«За последние семь месяцев мы пытались связаться с марсоходом более 600 раз. Хотя за это время до нас не дошло ни одного ответного сигнала, а вероятность его услышать с каждым днем только уменьшается, мы продолжим искать любые разумные решения, которые восстановят связь. Новая стратегия дополнит те, которые мы применяли до этого».
Специалисты предположили три сценария. Первый — главный радиопередатчик Opportunity в X-диапазоне вышел из строя. Второй — сломались оба радиопередатчика, и третий — сместилось значение времени во внутренних часах ровера. Чтобы проверить их, инженеры попытаются переключить аппарат на резервный радиопередатчик и сбросить значение внутренних часов, а затем вызвать ответ через дециметровые волны.
Сейчас, по словам специалистов, начинается критический период. Сезон ветров на Марсе подходит к концу, а это значит, что надежды на очистку солнечных панелей от пыли больше не будет. В то же время в южную часть планеты вскоре придет зима: температура упадет, а переохлаждение может нанести непоправимый ущерб аккумулятору аппарата. Поэтому сотрудники NASA используют последний шанс, чтобы спасти Opportunity.
Недавно стало известно, что Трамп предложил NASA неограниченный бюджет взамен на отправку людей на Марс. В экземпляре предварительного инсайдерского отчета о деятельности администрации Трампа утверждается, что действующий президент США предложил исполняющему обязанности руководителя NASA безлимитное финансирование, если удастся отправить людей на Красную планету до окончания его первого срока.
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